Au Festival des îles les ‘aito vahine donnent le ton

La compétition a été lancée ce mardi pour les femmes, sur les sites de Fautaua et de l'AS JT, à l'occasion du Festival des îles 2023. Au programme, du football à huit et du futsal à cinq. Et pour une première journée de compétition, les ‘aito vahine ont déjà montré beaucoup de caractère ainsi que de belles qualités techniques sur les terrains.



Ce mardi matin, dès 8 heures, sur la pelouse de l'AS JT à Pirae, les équipes féminines de football à huit ont ouvert le bal des rencontres du Festival des îles. Des rencontres sur demi-terrain qui ont obligé les différentes équipes à jouer un football plus rapide et donc plus physique. Premières à s'élancer, l'AS Samine de Raiatea face à l'AS Mahitoa des Marquises. Une rencontre équilibrée, où les équipes ont pu s'exprimer pleinement, mais qui a tourné à l'avantage de l'AS Samine grâce à des inspirations de Félicie Vaihei Raino et Vaiarava Roopinia. En parallèle, les footballeuses de l'AS Fauna Nui de Huahine ont fait face aux Marquisiennes de l'AS Faehiri. Un affrontement à sens unique, largement remporté par l'AS Faehiri, qui a pu compter sur l'adresse de son attaquante Christine Heipua Kohueinui. Une victoire 7-0 qui a donné le ton pour le reste de la compétition. En effet, au match suivant opposant l'AS Hoata Nui des Marquises à l'AS Tamarii Tapuhute de Moorea, le niveau est monté d'un cran. Les ‘aito vahine de l'île Sœur ont fait parler le collectif et ont proposé un jeu porté vers l'avant difficile à contenir. Et devant les buts, Otalia Hinarava Putu, Terauvine Taurua et Vaimiti Temariiauma n'ont pas tremblé : victoire 5 à 0.



Après la pause de 10h30, les footballeuses étaient de retour sur la pelouse pour en découdre. Et cette fois-ci, l'AS Mahitoa revenait sur le terrain avec de meilleures intentions. À l'exemple de sa joueuse numéro 10, Vakiti Leana Neuffer, indomptable face à l'AS Fauna Nui. Score final 4-0, les Marquisiennes ont prouvé qu'elles étaient prêtes à jouer le titre en fin de semaine. De leur côté, les joueuses de l'AS Faehiri ont confirmé leur domination lors de cette première journée en s'imposant sans souci face à leurs camarades de l'AS Hoata Nui sur un score de 4-0 également. Mais le match du jour était sans aucun doute celui opposant l'AS Tamarii Tapuhute de Moorea à l'AS Saint-Étienne des Marquises. Bénéficiant d'un match en moins pour ce premier jour, les joueuses de l'AS Saint-Étienne avaient un avantage de taille au lancement de cette rencontre. Et pourtant, malgré la fatigue, les joueuses de Moorea ont tenu bon. 2-2 à la fin du temps règlementaire, les deux équipes se sont livrées à une séance de tirs au but d'anthologie. Et au bout du suspense, ce fut Saint-Étienne qui sortait vainqueur.



Le futsal régale



Côté futsal, la journée commençait fort à Fautaua avec l'entrée en lice des favoris, Papeete et Taha’a, dès les deux premiers matchs de la journée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux formations n'ont pas déçu. Opposé à Huahine, Taha’a s'est imposé 7-0 pour son premier match, tandis que Papeete s'est offert une victoire 7-1 face à Moorea. Un tour de chauffe pour les deux équipes qui se sont rencontrées plus tard dans la journée au complexe de JT. Une affiche attendue qui a délivré toutes ses promesses. Papeete, fidèle à son style de jeu, a dominé son adversaire sur la possession de balle, tandis que Taha’a n'a eu d'autre choix que de jouer sur des contres offensifs. Un niveau de jeu qui a forcément conduit à quelques contacts physiques témoignant de l'engagement des joueuses. Heureusement, le fairplay était de mise et l'expérience a fait la différence. Malgré une belle réalisation de Nei-ty Samin pour Taha’a, Lokelani Hauata et Raimateata Ueva ont permis à l'équipe de la capitale de l'emporter 3-1. Les autres équipes sont prévenues !