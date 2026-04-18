

Athlétisme – Un premier titre pour Thomas Lacomare

Tahiti, le 20 avril 2026 - Le stade Punaruu a accueilli samedi soir le Championnat de Polynésie du 5 000 mètres et du 3 000 mètres cadets. Thomas Lacomare a dominé le 5 000 mètres pour décrocher son premier titre de champion de Polynésie en 15’ 55’’ 89 devant Felice Covillon, son partenaire de Central. Amandine Matera s’est imposée chez les dames. Inès Tadebois et Arehau Bessert sont quant à eux montés sur la plus haute marche du podium en cadettes et cadets.



Longue après-midi d’athlétisme, samedi, au stade Punaruu. La Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF) y a organisé le Challenge Équip’Athlé et un Meeting Prépa Oceania, dont l’édition 2026 aura lieu du 18 au 23 mai à Darwin en Australie. Quatorze athlètes tahitiens feront le déplacement, dont Amandine Matera et Élisabeth Orloff, qui étaient en lice sur le Championnat de Polynésie du 5 000 mètres en soirée. Une quarantaine de participants, dont quatre cadets sur le 3 000 mètres, étaient engagés samedi soir, la FAPF scindant le Championnat de Polynésie en deux courses compte tenu du volume de coureurs.



Le premier départ, à 18 heures, mettait en scène les quatre cadets et les masters et féminines sur le 5 000 mètres. Le deuxième départ, à 18 h 40, a ensuite réuni les seniors et les meilleurs masters et féminines, soit une série plus relevée que la première. Inès Tadebois s’est imposée en cadettes devant Kelly Pontonnier. Arehau Bessert a quant à lui devancé Hugo Reboul Cucheval chez les cadets. Les arrivées se succédaient sur le 5 000 mètres, mais a priori sans que les meilleurs puissent viser de hautes ambitions aux Championnats de Polynésie, sinon peut-être en master. Car c’est bien la deuxième série qui possédait les coureurs les plus performants et potentiellement candidats aux titres. En l’absence de Damien Troquenet, qui récupère de sa victoire au marathon de Moorea, et de Mathias Girardet, sacré champion de Polynésie du 10 000 mètres le 14 mars, Felice Covillon faisait figure de favori samedi, Thomas Lacomare s’imposant comme son principal concurrent.

Lacomare lâche Covillon à mi-course



Felice Covillon imposait le rythme en tête dès le départ avec Thomas Lacomare dans sa foulée et tous deux creusaient rapidement l’écart sur le reste du peloton. Les deux leaders assuraient le rythme à tour de rôle jusqu’à mi-course, moment où Felice Covillon ne semblait pas au mieux. Et cela allait se confirmer par la suite, Covillon concédant peu à peu des mètres à Lacomare. Celui-ci s’envolait dès lors vers la victoire pour boucler la distance en 15’ 55’’ 89 et savourer sur le podium son premier titre de champion de Polynésie : “Je ne m’attendais pas à ce que Felice lâche peu à peu à partir de la mi-course et je pense que c’est la première fois que je le bats. Mais Felice avait fait une prépa semi-marathon alors que j’ai fait une prépa spécifique sur 5 km et ça peut expliquer le déroulement de la course. Je me sentais vraiment bien et quand ça s’est décanté à mi-course, j’ai continué à garder mon rythme et à ne rien lâcher dans le final. Je suis souvent bien placé dans les courses mais ce soir, c’est mon premier titre de champion de Polynésie et c’est une belle satisfaction qui récompense tout le travail que je fais à l’entraînement. Mon prochain objectif, c’est le 12 km du XTerra. Je suis normalement sélectionnable pour les Jeux du Pacifique car j’aurai trois ans de présence à Tahiti et si je peux postuler sur le demi-fond, je le ferai, mais d’ici là, la route est encore longue.”



Felice Covillon était plutôt nettement distancé et prenait la 2e place en 16’ 14’’ 62. À l’issue de la course, il nous a confirmé qu’il n’était pas au top, samedi : “On avait prévu avec Thomas de prendre des relais à chaque kilomètre, mais j’ai rapidement senti que je n’étais pas dans un grand soir. Je suis en reprise après avoir coupé après le semi-marathon de Moorea et je l’ai ressenti aujourd’hui et lui avait des jambes de feu. Je l’ai emmené un maximum, j’ai fait ce que j’avais à faire et il a fini parfaitement. J’étais sur une prépa semi-marathon depuis quelques semaines et je suis en pleine récupération. Je manquais de fraîcheur pour une distance de 5 000 mètres.”



Killian Barracosa complète le podium hommes. Chez les femmes, Amandine Matera est sans surprise sacrée championne de Polynésie en 18’ 17’’ 48 devant Élisabeth Orloff (17’ 19’’ 23). Eva Teriipaia monte sur la troisième marche du podium. Au pied du podium scratch hommes, Pacome Sergent se hisse toutefois sur la plus haute marche du podium master 1.



Prochain rendez-vous de course à pied mais sur route, samedi prochain avec l’Olympians Trail à La Mission.



Patrice Bastian



Top 10 - 5 000 mètres

1. Thomas Lacomare (Central) 15’ 55’’ 89

2. Felice Covillon (Central) 16’ 14’’ 62

3. Killian Barracosa (Tam Punaruu) 17’ 09’’ 21

4. Pacome Sergent (Tam Punaru) 17’ 17’’ 16

5. Arthur Maxant Parmentelot (ATN Running) 17’ 54’’ 10

6. Eddy Pang-Fat (Tefana) 17’ 56’’ 72

7. Alain Lorrain (AS Oire) 17’ 59’’ 99

8. Clément Boinot (Central) 18’ 05’’ 72

9. Amandine Matera (Central) 18’ 17’’ 48 1re femme

10. Ioane Depret (Ace Arue) 18’ 58’’ 45





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 20 Avril 2026 à 17:14 | Lu 253 fois



