

Athlétisme – Damien Troquenet enchaîne sur le semi-marathon

Tahiti, le 2 septembre 2025 - Le Championnat de Polynésie 2025 de semi-marathon s’est déroulé dimanche matin à Hitia’a. Damien Troquenet y a signé un quatrième titre consécutif sur la distance. Aurélie Steelandt a été sacrée chez les dames.



Rendez-vous géographique désormais traditionnel du Championnat de Polynésie de semi-marathon, le complexe sportif de Hitia’a et ses environs ont de nouveau accueilli l’événement dimanche. Le site accueillera les épreuves d’athlétisme lors des Jeux du Pacifique 2027 et si les travaux de mise en conformité n’ont pas encore débuté, certains estiment déjà que le complexe de Hitia’a sera l’un des rendez-vous majeurs des Jeux malgré son éloignement. Toujours est-il qu’y programmer un semi-marathon, comme ce fut le cas dimanche, a du sens dans la mesure où la circulation était encore sporadique au moment où était donné le départ de l’épreuve à 7 heures.



Soixante-trois coureurs dont neuf femmes étaient alignés sur la ligne de départ. Damien Troquenet, triple tenant du titre, et Aurélie Steelandt, vainqueur en 2024 mais qui ne pouvait prétendre au titre car elle n’était pas licenciée à l’époque, faisaient figure d’immenses favoris. Et tous deux n’ont pas laissé planer le suspense longtemps, Damien Troquenet se détachant dès les premiers hectomètres, tout comme Aurélie Steelandt qui lâchait rapidement la concurrence féminine. La chaleur pesait de plus en plus sur la course au fil des minutes, ce qui a d’ailleurs occasionné plusieurs abandons. Damien Troquenet passait à mi-course en 38 minutes et comptait alors près de quatre minutes d’avance sur le trio de Tefana composé de Tereva et Tehoarii Tapatoa et d’Eddy Pang-Fat.

Doublé du Moorea VSOP XO



Damien Troquenet gérait ses efforts sans forcer dans la deuxième moitié du parcours et franchissait la ligne d’arrivée en 1 h 18’ 06’’, soit un chrono plutôt moyen pour lui, mais c’est d’abord le titre qui lui importait, comme il l’a confié à l’arrivée : “Je sors de la prépa de l’ultra-trail du Mont-Blanc que j’ai couru à Chamonix le 28 août et j’ai enchaîné avec la Transtahitienne le samedi suivant. J’ai donc plutôt adopté une allure marathon aujourd’hui pour ne pas puiser dans mes réserves. L’essentiel était de décrocher le titre, le chrono était secondaire, d’autant qu’il a fait chaud et que ce ne sont pas les meilleures conditions pour aller chercher des chronos. Et puis il n’y avait pas beaucoup d’adversité pour me pousser à accélérer. L’objectif de me mettre en allure marathon, c’était aussi de préparer le marathon de New York que je vais courir le 2 novembre.”



Tereva Tapatoa prenait la 2e place en 1 h 22’ 43’’, soit trois secondes devant Eddy Pang-Fat qui complétait le podium. Comme Damien Troquenet chez les hommes, Aurélie Steelandt s’est d’abord battue contre elle-même faute d’émulation de la part de ses adversaires féminines, mais elle se montrait pour sa part satisfaite de son chrono d’1 h 30’ 07’’ : “C’était compliqué aujourd’hui car il faisait super chaud, bien que l’on soit parti tôt et puis je suis blessée depuis plusieurs semaines, ce qui ne m’empêche pas de courir mais ça me handicape. Je suis quand même contente car j’améliore mon chrono d’un peu plus d’une minute par rapport au championnat 2024. J’étais sélectionné pour les Mini-Jeux de Palau mais je n’ai pas pu y aller pour des raisons familiales et mon grand objectif, maintenant, c’est de préparer les Jeux de 2027 où j’espère être sélectionnée sur le marathon et être encore performante.”



Licenciée à Moorea au VSOP XO comme Damien Troquenet, Aurélie Steelandt apparaît désormais au palmarès du Championnat de Polynésie. Prochain rendez-vous de course à pied sur route le samedi 4 octobre avec le marathon par équipe Ekiden sur le front de mer de Papeete.



Patrice Bastian

Résultats

1. Damien Troquenet (VSOP XO) 1 h 18’ 06’’

2. Tereva Tapatoa (Tefana) 1 h 22’ 43’’

3. Eddy Pang-Fat (Tefana) 1 h 22’ 46’’

4. Tehoarii Tapatoa (Tefana) 1 h 24’ 29’’

5. Nicolas Ruiz (NC) 1 h 24’ 33’’

6. Alain Lorrain (Oire Punaauia) 1 h 25’ 44’’

7. Jean-Willy Robert (NC) 1 h 26’ 08’’

8. Jean-Marc Carcy (Tam Punaruu) 1 h 26’ 33’’

9. Killian Barracosa (Tam Punaruu) 1 h 26’ 36’’

10. Ronan Pouliquen (Oire Punaauia) 1 h 27’ 50’’

11. Aurélie Steelandt (VSOP XO) 1 h 30’ 07’’ 1re femme

12. Valentin Kok Tam (Tefana) 1 h 33’ 09’’

