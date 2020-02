Assises : L’ex-entraîneur de boxe écope de 20 ans en appel

Tahiti, le 27 février 2020 - L’ex-entraîneur de boxe du club de l’Aorai a été condamné par la cour d'assises, jeudi en appel, à 20 ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles sur mineurs.



L'ex-entraîneur de boxe du club Aorai a été reconnu coupable de l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, à l'issue des quatre jours de son procès d'assises en appel, jeudi. La Cour le condamne à 20 ans de réclusion criminelle dont les deux-tiers assortis d'une peine de sûreté pour viol, corruption de mineurs, agression sexuelle sur quatre victimes différentes. La Cour a en outre prononcé son maintien en prison où il est gardé depuis maintenant quatre ans.



L'affaire avait été révélée courant 2015 à la suite d'une plainte d'une jeune sportive du club Aorai pour abus sexuels le visant en tant qu'entraîneur de boxe. La victime avait également indiqué qu’il filmait les scènes de viols.



L’enquête avait permis d’établir que l’homme avait fait trois autres victimes mineures depuis 1991 dont une fille et deux garçons. Toutes ces victimes appartenaient à l’entourage de l’entraîneur et l’une d’entre elle était hébergée chez lui. L’accusé avait pour habitude de filmer ses ébats sordides.



L'homme a été condamné jeudi par la cour d'assises à l'interdiction définitive d'exercer l'activité d'entraîneur sportif, l'interdiction d'entrer en contact avec toutes les parties civiles, de même qu'avec certains témoins et interdiction définitive d'entrer en contact avec des mineurs. Il a encore la possibilité de se pourvoir en cassation pour contester cette condamnation.