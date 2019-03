Assemblée : les élus convoqués en session extraordinaire ce jeudi

Deux projets de délibérations ( Ici et là ) également prévus à l’ordre du jour de la séance de ce jeudi, proposent aux élus de Tarahoi d’adopter plusieurs amendements modifiant deux conventions passées entre le Pays et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans le cadre du projet Exploitation et gestion des eaux souterraines.La session extraordinaire de l'assemblée qui s'ouvre ce jeudi peut, en principe, durer au plus 30 jours. Les débats pourront être suivis sur la chaîne YouTube de l'assemblée Plusieurs autres projets de texte doivent être soumis à l'avis de 57 représentants lors de cette session extraordinaire : projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation ; projet de délibération portant approbation du collectif n° 1 de l'exercice 2019 ; projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales ; projet de loi du pays portant modification du livre VI du code de l'aménagement de la Polynésie française et créant la réglementation sur les immeubles de grande hauteur ; projet de délibération portant complément du "livre VI - immeubles de grande hauteur" du code de l'aménagement ; projet de loi du pays relative à l'exercice de la profession de vétérinaire ; projet de délibération relative à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins et de la permanence pharmaceutique dans les hôpitaux de la direction de la santé.La prochaine session ordinaire, dite session administrative, doit s’ouvrir de plein droit le jeudi 11 avril prochain, pour une durée de 90 jours.