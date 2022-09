Asie-Pacifique: les Etats-Unis entament des négociations commerciales à Los Angeles

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | jeudi 08/09/2022 - Les Etats-Unis accueillent jeudi à Los Angeles une série de rencontres avec 13 ministres de la zone Asie-Pacifique, lors d'un sommet économique destiné à contrecarrer l'influence de la Chine dans la région.



L'événement, qui doit durer jusqu'à vendredi, constitue la première rencontre physique entre les membres du nouveau Cadre économique indo-pacifique pour la prospérité (IPEF), une initiative lancée en mai par le président américain Joe Biden. Les différents acteurs de cette alliance avaient organisé un sommet virtuel en juillet.



Avec ce nouveau partenariat commercial, l'administration Biden espère refonder le pilier économique de sa diplomatie dans la région. En 2017, l'ancien président Donald Trump s'était retiré du traité de libre-échange transpacifique (TPP), laissant le champ libre à la Chine, dont l'économie est incontournable pour de nombreux voisins, pour exercer son influence.



Via ce nouveau cadre, Washington espère faire adopter un certain nombre de normes communes à travers la région, sans toutefois favoriser l'accès à son marché intérieur comme dans un accord de libre-échange traditionnel.



Les discussions doivent tourner autour de quatre points principaux: l'économie numérique, les chaînes d'approvisionnement, les énergies vertes et la lutte contre la corruption.



L'IPEF est "conçu pour faire face aux défis du XXIe siècle", dans une région qui représente avec les Etats-Unis "la moitié de la population mondiale et 40% du PIB" de la planète, selon plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration Biden.



Mais cette alliance est déjà critiquée et certains experts questionnent sa portée réelle, au-delà d'un simple symbole pour proposer une alternative à la Chine aux pays de la zone Asie-Pacifique. Elle ne comporte par exemple aucun volet sur d'éventuelles réductions tarifaires.



Après le retrait des Etats-Unis du TPP, qui a finalement été conclu sans Washington en 2018, le président Biden exclut un grand accord de libre-échange, malgré les aspirations de plusieurs puissances asiatiques: l'opinion publique américaine y voit majoritairement une menace pour les emplois aux Etats-Unis.



Structuré autour des Etats-Unis, l'IPEF rassemble l'Australie, Brunei, les îles Fidji, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.



L'alliance est en théorie une "plateforme ouverte", qui pourrait accueillir d'autres pays à terme, mais n'inclut pas Taïwan, une île que Pékin souhaite voir revenir dans son giron et qui est pourtant un hub mondial de l'industrie des semi-conducteurs et d'autres technologies clé.