Arutua, Makemo et Hikueru s’équipent

Tahiti, le 28 mai 2025 – Aux Tuamotu, plusieurs projets de construction ou rénovation de mairies et d’école faisant office d’abri de survie sont soutenus par l’État, le Pays et l’Agence française de développement (AFD).



“Renforcer les services essentiels, la sécurité des populations et la qualité de vie”, c’est l’objectif des projets soutenus financièrement par l’État, la Polynésie et l’Agence française de développement dans trois communes de l’archipel des Tuamotu. Dans un communiqué transmis ce mercredi aux médias, l’AFD fait état de plusieurs “projets ambitieux pour moderniser leurs équipements publics”, principalement en lien avec la menace cyclonique.



À Arutua, il s’agit de la construction d’une mairie-abri de survie, un “bâtiment multifonction surélevé en béton armé, conforme aux normes cycloniques, autonome en eau et en énergie” permettant de combler un déficit d’accueil de 568 personnes en cas de catastrophe naturelle. Un second projet concerne la rénovation du réseau électrique pour assurer la fiabilité du service. Pour mener à bien ces deux projets chiffrés à 444 millions de francs, la commune bénéficie d’un appui financier de l’AFD à hauteur de 266 millions, répartis entre la part d’investissement sur fonds propres de la municipalité et un préfinancement couvrant une partie des subventions de l’État et du Pays.



À Makemo, c’est le projet de rénovation de la mairie qui est lancé. Construit en 1995, ce bâtiment central pour les 816 habitants répartis sur les 11 atolls de la commune est aujourd’hui vétuste. Les travaux concernent la réhabilitation de la salle des mariages, la démolition des extensions instables et la création de nouveaux bureaux. Ce chantier à 61,5 millions de francs bénéficie d’une subvention de la Polynésie française et d’un prêt long terme bonifié de l’AFD (18,4 millions).



À Hikueru, un investissement “majeur” de 264,9 millions de francs concerne la reconstruction de l’école primaire pour répondre aux normes d’abri de survie. Ce projet vise à “sécuriser l’accueil scolaire des enfants tout en améliorant la résilience de l’île face aux risques climatiques”. Là encore, deux outils de l’AFD sont déployés pour financer la part communale du projet (13,2 millions) et disposer de la trésorerie pour engager les travaux subventionnés par l’État et le territoire (176,2 millions).



En 2023, le montant des financements octroyés par cet établissement public s’est élevé à 24 milliards de francs à l’échelle de la Polynésie française.

