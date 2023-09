Arue s'offre le premier Tournoi des As au basket

Tahiti, le 28 septembre 2023 - Le champion en titre, Excelsior, et le vainqueur de la Coupe de Tahiti, Arue, avaient rendez-vous mercredi soir à La Mission pour le premier Tournoi des As. Et les joueurs de Hiro Tinirauarii se sont imposés sur le score de 78-67 face à une équipe d'Excelsior dominée au rebond et qui a perdu trop de ballons pour espérer l'emporter.



Petite innovation pour cette nouvelle saison de basket-ball. Le champion en titre, Excelsior, accueillait mercredi soir, dans sa salle de La Mission, le vainqueur de la Coupe de Tahiti, Arue, pour le premier Tournoi des As de l'histoire du basket-ball tahitien. Une belle mise en bouche entre deux équipes qui devraient de nouveau jouer les premiers rôles cette saison. Et ce premier choc de l'année a vu les joueurs de la côte est prendre le meilleur sur leurs rivaux de la capitale sur le score de 78-67.



Les hommes de Hiro Tinirauarii ont pris la rencontre par le bon bout face à une formation de La Mission un peu endormie en début de match et qui manifestait déjà quelques difficultés au rebond défensif. Les jeunes espoirs de Arue, Areiti Adams et Maui Roopina, sur des tirs longue distance, ont mis leur équipe sur de bon rails. Un petit retard à l'allumage rattrapé ensuite par l'expérimenté Raimoana Liu, bien servi dans la raquette par ses partenaires d'Excelsior. À l'issue des dix premières minutes, les deux équipes étaient au coude à coude avec un léger avantage au score pour Arue (26-25).



Excelsior devra rectifier le tir face à Dumbéa



Dans le deuxième quart-temps, Arue allait définitivement prendre l'ascendant sur son adversaire. Trop fébriles au rebond et pris par le pressing et la défense très agressive des protégés de Hiro Tinirauarii, les joueurs de La Mission, coachés cette saison par l'ancien joueur de Aorai Larry Teriitemataua, ont été complètement pris. Ariihau Meuel et ses partenaires ont notamment enchaîné cinq pertes de balles, donnant des paniers faciles à leurs adversaires. Et à la mi-temps, Arue avait creusé un petit trou de neuf points au score (46-37).



Après la pause, on attendait une réaction du champion. Et elle a eu lieu, du moins pendant cinq minutes. Liam Fareata, Rehiti Sommers et Raimoana Liu ramenaient Excelsior à deux points avec encore 5’48’’ à jouer dans le troisième quart (50-48). Temps mort de Arue pour stopper l'élan de son adversaire. À la sortie du temps mort, les basketteurs de La Mission retombaient dans leurs travers. De nouvelles pertes de balles, accompagnées cette fois-ci par l'agacement des locaux contre l'arbitrage, il n'en fallait pas plus à Maui Roopina et à ses partenaires pour infliger un cinglant 15-4 et donner 13 points d'avance à Arue avant le début de l'ultime période (65-52).



Le quatrième quart-temps a été marqué par quelques soubresauts des joueurs d'Excelsior et de Rahiti Teriierooiterai, mais les rouge et blanc de La Mission ne sont jamais parvenus à refaire leur retard. À l'arrivée, Arue s'imposait sur le score de 78-67 et s'offrait donc son premier titre de la saison. Pour Excelsior et Larry Teriitemataua, il faudra rectifier le tir le 4 octobre face au champion de la Nouvelle-Calédonie, Dumbéa, en déplacement au fenua pour disputer la traditionnelle Coupe de la zone Pacifique.





