

Artistes et associations unis pour les récifs

Moorea, le 16 juillet 2026 - La première édition de “L’âme du récif” a été organisée samedi à la Taianapa Concept House à Tiahura. L’événement a réuni artistes, artisans, associations environnementales et public autour de la protection des océans et des récifs. L’objectif était de sensibiliser les visiteurs, favoriser les échanges entre les acteurs de l’île Sœur et créer de nouvelles collaborations pour préserver le lagon.



La Taianapa Concept House, à Tiahura, a accueilli samedi la première édition de l’événement “L’âme du récif”, une soirée consacrée à la sensibilisation et à la protection des océans et des récifs. À l'initiative de Vaiana Drollet, l'événement a réuni associations, artistes et artisans de Moorea autour d'un même thème. Le public a pu apprécier l’exposition des œuvres de l’artiste peintre Nicolas Caubarrere, dont les créations mettent en avant la nature et les océans polynésiens, ainsi que les produits artisanaux, notamment ceux de Hinarapa Hauata, de la société Manini Créations, fabriqués à partir d’éléments naturels issus notamment du lagon. Les associations environnementales, comme Coral Gardeners, Oceania et Aimeho Vā'a Taie, ainsi que le Fare Natura étaient présents pour expliquer leurs missions, sensibiliser et échanger avec les visiteurs autour du thème de la préservation des récifs.



L’idée était également de créer des passerelles entre les acteurs engagés pour la protection de l’environnement, notamment des récifs, et les différents publics. “Notre objectif était de réunir les associations de Moorea engagées pour la préservation des océans et des récifs, tout en permettant aux différents acteurs de se rencontrer”, explique Vaiana Drollet, organisatrice de cet événement et gérante de la Taianapa Concept House. “Il existe parfois des clivages entre les communautés. Un amateur d’art ne va pas forcément s’intéresser à une association environnementale, et inversement. Lors de cette soirée, les visiteurs ont pu passer d’un stand à l’autre, découvrir des artistes, des associations ou des artisans qu’ils ne seraient peut-être pas venus voir autrement. C’est ce qui fait la force de cet événement.”



“Créer un lien émotionnel avec les récifs”



Ces rencontres ont également été l’occasion pour les acteurs de partager des idées et de construire des projets ensemble. “Ce genre de rencontre est important parce qu’il nous permet aussi d’échanger sur des projets potentiels que nous pourrions mener tous ensemble avec des artistes, des associations et des acteurs culturels. L’objectif est de mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel pour les générations futures, tout en favorisant la transmission des connaissances et la sensibilisation”, souligne Hélène Duran, directrice du Fare Natura. “En fait, la sensibilisation ne repose pas uniquement sur les associations qui vont expliquer certaines choses. Elle passe aussi par les artistes, qui peuvent exprimer des messages autrement, ou par les artisans, qui peuvent proposer des produits avec une autre approche. Ces échanges nous permettent donc de travailler ensemble et de construire des projets communs.”



Pour Louise Sabadel, qui animait un atelier de l’association Coral Gardeners, l’art et l’artisanat sont des compléments essentiels aux actions de sensibilisation menées sur le terrain. “C'est important de rassembler les artistes, car l'art et l'artisanat suscitent des émotions. Nous travaillons avec la science, mais nous avons aussi besoin de créer un lien émotionnel avec les récifs. C'est ainsi que chacun peut prendre conscience de son rôle dans leur préservation. L'art est aussi un formidable outil de sensibilisation, qui permet de faire passer des messages autrement que par des rapports scientifiques”, assure-t-elle avant de dresser un bilan positif de cette soirée. “C'était la première fois qu'on organisait un événement ici. Nous avons accueilli un public très varié, avec des enfants et des adultes. Certaines personnes ont découvert notre association, tandis que d'autres ne savaient pas qu'elles pouvaient venir découvrir le lagon avec nous. C'est un beau succès et nous sommes ravis d'avoir participé.”



Rédigé par Toatane Rurua le Jeudi 16 Juillet 2026 à 17:03 | Lu 306 fois



