Artisanat, place aux jeunes !

PAPEETE, le 25 octobre 2019 - Le service de l’artisanat traditionnel organise un tout nouveau Salon, le Salon des jeunes artisans créateurs.

Il se déroulera à la Maison de la culture du 21 au 24 novembre. Dès aujourd'hui, le public est appelé à voter en ligne pour ses œuvres préférées.



" Le Salon des jeunes artisans créateurs est un nouveau concept dans le secteur de l’artisanat ", précise le ministre en charge de l’artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu. " Dans la lignée de ‘Eté, nous voulons donner de la place aux jeunes qui ont du mal à émerger, leur montrer qu’ils ont toute leur place dans l’artisanat et que ce secteur porte, on peut en vivre, bien en vivre. "



L’objectif de ce rendez-vous, selon le service de l’artisanat, est de revaloriser le secteur de l’artisanat traditionnel auprès de la jeunesse polynésienne, de favoriser le développement de l’emploi local, de susciter une interprofession dynamique.



Le Salon sera divisé en cinq univers : la sculpture-gravure, la bijouterie traditionnelle, le tifaifai, la vannerie et la préparation des matières premières. Des référents considérés comme des exemples de réussites ont été désignés : Hiro Ou Wen qui est également parrain de l’événement (voir également encadré), Iarea Tefaafana (vannerie), Mareva Orbeck (bijouterie traditionnelle) et Virginie Biret (Tifaifai).



Quinze créateurs, de 18 à 45 ans ont été retenus. Ils participent au concours du meilleur jeune artisan créateur de Polynésie. À ce propos le ministre précise : " on entend par jeune ceux qui sont nouveaux dans le secteur, ceux qui démarrent dans l’artisanat ".



Les artisans, à l’exception des préparateurs de matières premières, ont imaginé des œuvres créatives et innovantes. Ils ont eu deux mois (du 30 août au 7 octobre) pour les réaliser. Un vote en ligne du public démarre ce lundi via la page Facebook. Le résultat de ce vote comptera pour 25% de la note. Lors du Salon, une urne sera mise à disposition pour ceux qui voudront continuer à voter. Les bulletins seront décomptés et cela représentera également 25% de la note finale.



Un jury de professionnels a été constitué. Il s’intéressera quant à lui aux techniques et soins apportés au choix des matières premières. Des auditions sont prévues les 18 et 19 novembre. Les créateurs, à cette occasion, auront à expliquer leur démarche au jury.



La remise des prix aura lieu le samedi 23 novembre. Le gagnant remportera un billet aller-retour pour Tokyo et la prise en charge d’un stand au Tahiti Festa en 2020. Ce Salon, bien connu des Japonais, célèbre la culture polynésienne au pays du soleil levant.



Le lendemain, le meilleur créateur du ‘Eté sera à son tour récompensé.