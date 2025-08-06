

Artisanat - Le Pays signe un partenariat régional avec la Nouvelle Zélande

Tahiti, le 1er septembre 2025 - Ce lundi, à l'occasion de la conférence de presse dédiée au 4e salon des jeunes artisans créateurs, le ministre en charge de la Jeunesse et de l'Artisanat, Kainuu Temauri, a signé un partenariat de 5 ans avec l'institut néozélandais Te Puia. L'occasion pour le Pays de développer un partage de connaissances, de savoir-faire et de compétences techniques pour les années à venir, tout en insistant sur la réappropriation culturelle de la jeunesse.



Alors que s’ouvre mercredi la 4e édition du Salon des jeunes artisans créateurs, le Pays a convié pour l'occasion une délégation du New Zealand Māori Arts & Crafts Institute - Te Puia. Composée de Ranginui Rikirangi Thomas, expert culturel et chef des enseignements traditionnels de l'institut māori, et Léonard Boonen, enseignant spécialisé en gravure, cette délégation a été invitée à exposer aux côtés du Centre des métiers d'art et du Lycée Samuel Raapoto lors du salon. L'occasion pour ces artisans de partager leurs connaissances, et notamment leurs compétences techniques, auprès des jeunes talents locaux, désireux de se faire un nom sur la scène de l'artisanat local.



Mais du côté du Pays, il s'agit surtout de multiplier ces échanges et de les pérenniser dans le temps. Et à ce titre, le ministre des Sports et de la Jeunesse en charge de l'Artisanat, Kainuu Temauri, a signé ce lundi un protocole de partenariat régional avec l'institut Te Puia afin de favoriser un enrichissement mutuel et porter des projets communs. “Il s'agit quand même d'un des instituts les plus importantes du Pacifique”, souligne le ministre en charge de l'Artisanat, Kainuu Temauri. “Pour vous donner quelques chiffres, plus de 230.000 visiteurs passent chaque année sur ce site. Il est très important pour nous de créer des liens avec cet institut, car cela va nous permettre de mettre en place des actions de formation, des temps d'échange où nous pourrons également partir sur leur site et eux venir ici pour pouvoir exposer. Que ce soit Tahiti ou la Nouvelle-Zélande, nous avons ce lien par la culture polynésienne et il faut l'entretenir.”



Un point que partage sans retenue Ranginui Rikirangi Thomas, expert culturel et chef des enseignements traditionnels de l'institut māori : “Nous sommes ici pour rencontrer et travailler avec ceux qui ont le désir d'échanger sur nos méthodes, nos savoir-faire traditionnels. Il est très important d'échanger avec des centres, ou des écoles qui, eux aussi, ont fait le choix de pratiquer et transmettre les arts indigènes. Et pour ça, nous sommes très reconnaissants et enthousiastes d'être ici. Travailler sur nos ressemblances et nos différences va nous permettre de mettre un peu plus de perspectives et de mieux comprendre notre propre monde. En tout cas, nous sommes venus ici avec l'esprit ouvert. Nous voulons expérimenter tout ce que cet endroit a à offrir. Nous voulons apprendre comment cette culture fonctionne, comment elle a été gardée, comment elle est vécue, et comment elle est transmise.”



La délégation néo-zélandaise sera présente au salon des jeunes artisans créateurs qui se tiendra cette semaine du 3 au 6 septembre, de 9 heures à 18 heures, à l'hôtel Hilton de Papeete. Une nocturne est également prévue ce vendredi 5 septembre de 18h30 à 21 heures. Un concours départagera les 21 jeunes artisans attendus pour l'événement et la remise des prix se tiendra le ce samedi 6 septembre à 14 heures.

