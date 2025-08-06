

Arrivée du nouveau haut-commissaire Alexandre Rochatte

Tahiti, le 1er septembre 2025 - Le nouveau haut-commissaire, Alexandre Rochatte, est arrivé lundi matin en Polynésie française. Une arrivée qui sonne comme un retour pour ce dernier et son épouse. Ils étaient en effet déjà venus en 2012 au Fenua où Alexandre Rochatte occupait le poste de secrétaire général du haut-commissariat.



À sa descente d’avion ce lundi matin, le nouveau haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, s’est dit “très heureux” de retrouver le Fenua 13 ans après l’avoir quitté et a indiqué vouloir “continuer le travail” de son prédécesseur Éric Spitz.



“On a une grande richesse institutionnelle en Polynésie, avec des compétences transférées au Pays qui les exerce pleinement et l’État est là pour venir en appui, en accompagnement dans l’exercice de nos compétences”, a-t-il poursuivi. “Et puis, on a nos compétences propres, je pense notamment à la sécurité, qui va être un enjeu majeur, on aura l’occasion de revenir dessus. Tout ça fait que j’ai besoin – comme quand on arrive sur un nouveau poste, et même si j’étais ici il y a 13 ans – de parler, de découvrir, de rencontrer les décideurs, les élus, tous ceux qui sont en responsabilité, pour parfaitement comprendre la Polynésie et ensuite agir comme je le souhaite.”



Cette semaine sera chargée pour lui puisqu’il va rencontrer toutes les forces vives de la Polynésie au cours d’entretiens protocolaires.



Ce lundi, il est allé à la rencontre du président du Pays, Moetai Brotherson, pour échanger sur des sujets cruciaux qui nécessitent une attention particulière : la sécurité, la lutte contre les stupéfiants, les violences intrafamiliales, ainsi que la gestion des archives de l'État et la convention Santé. Ils ont également abordé la délicate question des essais nucléaires, un sujet qui reste sensible pour de nombreux Polynésiens.



Rédigé par Bertrand Prévost le Lundi 1 Septembre 2025 à 17:54 | Lu 366 fois



