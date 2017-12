Arrivée de United Airlines : "2018 va représenter un tournant majeur" (Nicole Bouteau)

"C'est une nouvelle ère pour le tourisme polynésien. 2018 va représenter un tournant majeur. Le Pays va se réunir avec les acteurs du tourisme pour se préparer. Il faudra certainement revoir le plan d'actions de Tahiti Tourisme compte tenu de ces nouveaux éléments. Pour la destination c'est un bon signe.""Il est certain que cela va impacter Air Tahiti Nui mais aussi la desserte d'Air France. Nous allons discuter avec eux. Le Pays sera toujours aux côtés d'Air Tahiti Nui. Il l'a été par le passé et le sera encore aujourd'hui avec cette nouvelle configuration du ciel polynésien. Il faut savoir que United Airlines n'avait pas déposé sa demande d'autorisation encore ce mardi. Ils ont communiqué avant même d'avoir sollicité les autorités polynésiennes. Ils disent bien dans leur communication que c'est sous réserve de l'accord des autorités du Pays.""On va en discuter avec eux en conseil d'administration. Ils ont déjà bâti un plan de bataille pour faire face à la concurrence venant d'Europe avec l'arrivée de French Blue."En effet, il y a des accords bilatéraux qui s'imposent à nous. On peut discuter du nombre de vols hebdomadaires et des jours de toucher. Ce sont des discussions que nous entamons dès ce mercredi avec eux.Ils affichent un programme de vol sur la saison hivernale. La première question qu'on veut leur poser est : "est-ce un programme uniquement saisonnier?". Ils annoncent une destination tropicale du Pacifique pendant la période hivernale. Est-ce donc un test ? Je n'ai pas la réponse pour le moment. Nous allons les interroger sur ce point.""On va en discuter avec Aéroport de Tahiti car French Blue s'est adapté au programme de vols sur la plateforme aéroportuaire. French Blue s'est adapté et a évité de se positionner sur les horaires d'Air France et d'Air Tahiti Nui. S'il le faut on pourra aussi en discuter avec United Airlines.L'objectif est d'accueillir au mieux ces nouveaux entrants et de ne pas perturber le trafic actuel.""ADT a augmenté les capacités d'accueil de la plateforme dans la salle d'embarquement à l'international et dans la zone bagages; Au cours du premier trimestre 2018, ADT va augmenter le nombre de places assises dans la zone publique mais aussi dans la salle d'embarquement."Je n'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter avec le directeur régional d'Air France. Comme je l'ai fait pour French Blue, je m'apprête à rencontrer individuellement l'ensemble des principaux acteurs du tourisme y compris dans l'aérien domestique et international puisque l'arrivée de United Airlines va impacter aussi l'aérien domestique car les visiteurs se déplaceront aussi sur l'ensemble du territoire."