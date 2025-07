Arnaque aux faux SMS d’amende à Tahiti





Il s’agit bien d’une arnaque. Le lien contenu dans le message renvoie vers un site frauduleux. Ne cliquez surtout pas dessus et ne communiquez aucune donnée personnelle. Les autorités invitent la population à signaler immédiatement ces SMS suspects via la plateforme officielle Ma Sécurité :



Restez prudents et adoptez les bons réflexes face aux tentatives d’hameçonnage.

La police nationale de Polynésie française met en garde contre une nouvelle escroquerie par SMS à Tahiti. De faux messages, prétendant qu’une amende n’a pas été réglée, menacent d’une majoration allant jusqu’à 1 000 % ou de poursuites judiciaires. “Vous avez une contravention impayée pour un véhicule à votre nom, dont la validité est sur le point d'expirer”, indique le message.Il s’agit bien d’une arnaque. Le lien contenu dans le message renvoie vers un site frauduleux. Ne cliquez surtout pas dessus et ne communiquez aucune donnée personnelle. Les autorités invitent la population à signaler immédiatement ces SMS suspects via la plateforme officielle Ma Sécurité : https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr Restez prudents et adoptez les bons réflexes face aux tentatives d’hameçonnage.

Rédigé par Darianna Myszka le Mercredi 30 Juillet 2025 à 13:34 | Lu 668 fois