Arii Pambrun garde son titre au Critérium Fédéral

Tahiti, le 7 mai 2023 - Vainqueur samedi à la salle Pater de la 4e et dernière étape du Critérium Fédéral 2022/2023, Arii Pambrun s’est imposé au classement général final. Le licencié du Taaone Tennis de Table Pirae remporte l’épreuve pour la deuxième année d’affilée devant Teiki Kau-Tai également deuxième la saison précédente et Gaspard Fruchon.



Entamé en septembre 2022, le Critérium fédéral s’est déroulé comme de coutume sur quatre étapes à raison de deux rendez-vous par semestre. L’épreuve est scindé à chaque étape en deux groupes A et B, les quatre derniers du groupe A descendant en groupe B pour l’étape suivante, les quatre premiers du groupe B effectuant le chemin inverse. Cela permet à des joueurs moyennement classés de côtoyer ponctuellement l’élite. Mais comme ce fut le cas samedi, les meilleurs joueurs locaux n'étaient pas forcément présents à chaque étape de l’événement et pour espérer s’y imposer au final, il fallait faire preuve de régularité dans les résultats et de présence dans le maximum d’étapes.



Ce fut le cas de Arii Pambrun qui a disputé les quatre tournois du Critérium avec de bons résultats constants. 5e lors du tournoi 1 puis 3e et 5e avant de l’emporter samedi lors de l’ultime rendez-vous du Critérium. Arii Pambrun s’est imposé 3 sets à 0 en finale face à Grégory Chemet. Teiki Kau-Tai qui avait remporté la manche 3 mais avait manqué la 2e a tout de même décroché une belle 2e place au final. Gaspard Fruchon qui était à égalité de points avec Arii Pambrun après la 3e manche mais qui était absent samedi complète le tiercé du Critérium Fédéral 2022/2023.



Une fin de saison passionnante



Le calendrier de la Fédération tahitienne de tennis de table s’annonce chargé en cette fin de saison, car outre les Top 12 Jeunes et Open à venir ainsi que le Challenge Aito, figurent au programme les Championnats de Tahiti jeunes et Open. Et puis en cette année des Jeux du Pacifique, les tournois de sélection ont débuté depuis début de mars et se déroulent quasiment toutes les semaines sur trois jours de mercredi à vendredi comme ce sera encore le cas cette semaine.



Keala Tehahetua chez les dames et Océan Belrose chez les messieurs ont décroché les deux premiers billets pour le déplacement aux Îles Salomon. Tehahetua a participé la semaine dernière aux Championnats de France minimes et juniors en compagnie de Heimanarii Lafortune et tous ont pu constater la qualité du niveau français chez les jeunes ne remportant aucun de leur match en phase de poule. Mais le déplacement n’a pas été inutile en termes d’enrichissement d’expérience.



L’élite sera donc en action de mercredi à vendredi à la salle Pater et les jeunes disputeront un Top 12 samedi.