Après un cinquième renvoi, l'affaire Radio Tefana au point mort

Tahiti, le 29 août 2022 – Le procès de l'affaire Radio Tefana en appel a été renvoyé lundi pour la cinquième fois consécutive au 27 février prochain. Tout comme lors du dernier renvoi en mars dernier, la juridiction a estimé que l'enquête ouverte sur l'octroi de la protection fonctionnelle à Oscar Temaru ne permettait pas aux avocats de ce dernier d'aborder le dossier "sereinement".



C'est sans grande surprise que le procès en appel pour détournement de fonds publics du maire de Faa'a et leader indépendantiste, Oscar Temaru, dans le cadre de l'affaire Radio Tefana a été renvoyé pour la cinquième fois lundi matin. Une nouvelle audience a été fixée au 27 février prochain. Ce renvoi avait été demandé par les avocats du tavana le 7 août dernier au motif que l'enquête ouverte sur l'octroi de la protection fonctionnelle à Oscar Temaru pour le procès de première instance puis pour celui d'appel, constituait une grave atteinte aux droits de la défense. Lors de l'audience lundi matin, la présidente de la cour d'appel a abondé en ce sens en indiquant que "les avocats de la défense ne se sentent pas suffisamment sereins pour aborder ce dossier".



Pour l'un des avocats d'Oscar Temaru, Me Thibaud Millet, ce cinquième renvoi est "logique" : "La cour a simplement tiré les conséquences de la situation. En mars dernier, elle a constaté qu'il y avait des "enquêtes parasites" qui ne lui permettaient pas de juger Oscar Temaru de manière équitable car le procureur de la République a ouvert une enquête sur le financement des frais de défense d'Oscar Temaru et dans le cadre de cette enquête, il a mis en cause les avocats, notre client ainsi que tous les conseillers municipaux de la commune de Faa'a. Il a aussi appréhendé un certain nombre de documents dont les conventions d'honoraires d'appel des avocats dont ma convention dans laquelle sont détaillés les points forts et les points faibles de la défense et qui est aujourd'hui entre les mains du parquet de Paris."



Enquête dépaysée



Condamné il y a trois ans par le tribunal de première instance à six mois de prison avec sursis et cinq millions d'amende pour avoir financé, sur fonds publics, la radio associative de sa commune, Te reo o tefana, afin de promouvoir l'idéologie du Tavini, Oscar Temaru avait immédiatement fait appel. Deux mois après cette condamantion, le parquet de Papeete avait ouvert une enquête préliminaire du chef de détournement de fonds publics pour déterminer si la prise en charge des 12 millions de Fcfp liés aux frais de défense du maire était bien légale. Dans le cadre de cette enquête, qui a été dépaysée à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris, Oscar Temaru a été placé en garde à vue le 24 mai dernier.



Enfin, dans le cadre de cette enquête, le parquet avait fait saisir 11 millions de Fcfp sur le compte d'Oscar Temaru qui a, depuis, obtenu l'annulation de la saisie devant la chambre de l'instruction. Saisie d'un pourvoi formé par le parquet général, la Cour de cassation n'a pas encore rendu sa décision.