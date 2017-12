Après le Dakar, un rallye-raid 100% électrique s'installe en Argentine

Buenos Aires, Argentine | AFP | jeudi 07/12/2017 - Les véhicules électriques ont de l'ambition: un nouveau rallye-raid verra le jour en 2018 en Argentine, avec le défi sportif et technologique de parcourir 5000 km le long de la Cordillère des Andes en auto, à moto et à vélo!



"C'est une première, ce sera le plus grand raid électrique au monde. On ne mise pas sur la vitesse, mais sur l'endurance, il s'agit d'un défi technologique, sportif et écologique. Un test pour l'endurance des véhicules, des personnes", a déclaré à l'AFP l'organisateur de l'épreuve, Bruno Ricordeau.

The Green Expedition (L'expedition verte) mènera les concurrents de la pointe sud du continent américain, de la Patagonie aux hauts plateaux de la province de Salta, dans le nord de l'Argentine, frontalière de la Bolivie, du 9 au 28 avril 2018.

"C'est l'esprit du Dakar sans la notion de vitesse: on ne peut pas rouler à fond sur une moto électrique, sinon après 200 km, il n'a plus de jus", explique Bastien Hieyte, concurrent dans la catégorie moto.

Ce Jurassien de 31 ans compte quatre titres de champion de France de trial, le dernier sur une moto électrique, face à des motos à moteur à essence. La clé dans ce genre de compétition, précise-t-il, est de piloter intelligemment pour préserver la batterie.

Actuellement, dit-il, les motos ont environ 400 km d'autonomie mais "avec les nouvelles technologies qui arrivent, on aura un jour 1000 km d'autonomie".

En Argentine, il pilotera une moto de la marque belge EVE Dynamics, "customisée pour renforcer l'autonomie", propulsée par un moteur de 10 kilowatts, l'équivalent d'un moteur de 450 cm3 de cylindrée. Si l’expérience est concluante, il envisage de prendre le départ du Dakar-2019.

Eric Loizeau, navigateur et alpiniste, sera au volant d'une voiture Tesla.

Pour ses qualités d'innovation en matière énergétique, la compétition bénéficie du soutien des ministères français et argentin de l'Environnement.