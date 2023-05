Après la crue, élan de solidarité pour les sinistrés de Teahupo’o

Tahiti, le 2 mai 2023 – Après les inondations de ce dimanche à Teahupo'o qui ont ravagé les maisons des riverains, les élans de générosité se sont multipliés avec notamment la création de deux cagnottes en lignes. L'état de catastrophe naturelle va être déclaré mercredi.



Des voitures, frigos ou encore des machines à laver repêchés dans le lagon, des meubles détruits par la boue, des habitations inondées... Dimanche, de fortes précipitations ainsi que des orages se sont abattus sur la Presqu'île et ont entrainé la crue de la rivière à Teahupo'o. Une crue éclair qui a tout ravagé sur son chemin. De nombreux dégâts ont été constatés dans des dizaines de maisons riveraines et plusieurs personnes ont dû être évacuées. En effet, selon le maire de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin, on dénombre "35 foyers sinistrés, où des familles de quatre, cinq personnes et parfois plus vivent". "Nous avons préparé la salle omnisport de la commune pour les accueillir", bien que la plupart aient préféré rester à domicile ou aller chez des proches, "et nous avons ouvert notre cuisine centrale pour leur servir des repas", poursuit Tetuanui Hamblin. "Nos agents sont aussi en train de faire le tour des habitations pour recenser l'ampleur des dégâts." Le tāvana a promis un recensement plus précis pour ce mercredi.



Mardi matin, le président Édouard Fritch, en compagnie notamment de ses ministes René Temeharo et Jean-Christophe Bouissou se sont rendus sur place pour constater l'ampleur de la situation. Édouard Fritch a dit être “impressionné et bouleversé par les dégâts subis par la population” et a promis que des “moyens seront mis rapidement en œuvre pour leur venir en aide”. La présidence a indiqué, via un communiqué, que l'état de catastrophe naturelle serait déclaré mercredi par arrêté en conseil des ministres pour venir en aide aux sinistrés. Les trois députés Moetai Brotherson, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic ont également convoyé des dons aux familles touchées, avec de la nourriture et des matelas propres, sur place à la Presqu'île.



Cagnottes en ligne



Pour tenter d'aider les personnes sinistrées, les élans de générosité se sont multipliés à Tahiti. Tout d'abord, de nombreux dons de particuliers ont été recensés par la mairie de Taiarapu-Ouest : “Énormément de dons, provenant de magasins, de particuliers ou d'églises. C'est tout d'abord de la nourriture, de l'eau, de l'argent et des vêtements. Puis un magasin de meubles a également proposé de donner des meubles et des lits. Sur un live Facebook, Moetai Brotherson a également appelé les Polynésiens à venir à Teahupo’o et à faire un don : “Certains de nos amis, de nos frères, ont tout perdu. C'est un appel à tous, pour que la solidarité mā’ohi puisse s'exprimer comme elle le fait toujours. Alors si vous avez des frigos, matelas... tout ce qu'il faut pour vivre, n'hésitez pas à les amener à la chapelle adventiste du PK3. Tout sera stocké de manière sécurisée là-bas." Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la permanence du Tavini de Faa'a se propose aussi de réceptionner les dons.



Des cagnottes en ligne ont été lancées. Comme celle de l'ancienne Miss Tahiti, Hinatea Boosie, qui a vécu ces inondations de l'intérieur en étant sur place. Également touché par la situation, le comité de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024 a relayé la cagnotte créée par la mairie de Teahupo'o, afin de susciter un engouement international pour la population de ce spot de surf iconique. Concernant la passerelle piétonne qui surplombe la rivière, celle-ci restera fermée selon Tetuanui Hamblin : “Les arbres arrachés pendant la crue, ont heurté la passerelle et l'ont surement fragilisée. Une équipe va venir vérifier mercredi, si elle est toujours utilisable." Pour l'instant, les îles du Vent sont toujours placées en vigilance orange pour orage et houle.



Lien vers les cagnottes :

https://www.cotizup.com/teahupoocommunity