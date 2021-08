Apprentissage concret et développement durable au lycée agricole de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 10 août 2021 - Le lycée agricole des Marquises à Nuku Hiva a accueilli mardi ses premiers élèves, et d'autres étudiants originaires de toute la Polynésie rejoindront l'établissement tout au long de la semaine. Comme chaque année, ils recevront une formation agricole professionnalisante qui mise sur un apprentissage en situation réelle et une production raisonnée.



Les étudiants ont pris le chemin du lycée agricole St Athanase Te Henua Enana à Nuku Hiva mardi pour y faire leur rentrée. Issus de plusieurs îles de Polynésie française, ils devraient arriver de façon échelonnée au sein de l’établissement tout au long de la semaine.

Cette année encore, l’objectif des équipes pédagogiques du lycée est de mettre en place des formations agricoles professionnalisantes. Ceci implique qu’une grande part de l’apprentissage soit consacrée à la mise en situation réelle sur des productions qui permettent un travail continu étalé sur plusieurs années : du marcottage de plantes à la récolte, en passant par le greffage, le semis et l’entretien des cultures. Ainsi, les élèves qui débutent leur scolarité cette année pourront voir évoluer et aboutir leur travail tout au long de leur cursus, qui dure en moyenne trois ans.



Le miel et la vanille à l'honneur



Si l’élevage porcin, les ateliers avicoles et l’hydroponie occuperont une grande partie de l’apprentissage cette année, les équipes enseignantes dirigées par le frère Rémy Quinton continueront de développer des parcelles importantes d’arbres fruitiers et notamment d’agrumes et d’ananas sur les trois hectares dont dispose le lycée agricole.

En outre, le rucher et la vanilleraie de l’établissement scolaire devraient être à l’honneur cette année. D’ailleurs, les productions de miel et de vanille réalisées par les élèves et les professeurs pourraient être proposées à la vente en 2022.