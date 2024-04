Appel sur le contrôle judiciaire de la femme interpellée avec sept kilos d'ice

Tahiti, le 16 avril 2024 – Le parquet de Papeete a décidé, mardi, de faire appel du placement sous contrôle judiciaire de la femme interpellée le 8 avril à Tahiti-Faa'a avec son compagnon alors qu'ils transportaient un peu plus sept kilos d'ice dans leurs valises.



Quatre jours après le placement sous contrôle judiciaire d'une femme de 21 ans interpellée aux côtés de son compagnon alors qu'ils étaient en possession de 7,5 kilos d'ice, le parquet de Papeete a décidé mardi de faire appel de cette décision du juge des libertés et de la détention. Une information confirmée mardi par la procureure de la République, Solène Belaouar. Il appartiendra désormais à la chambre de l'instruction de se prononcer.



Rappelons que la mise en cause et son conjoint, un homme de 34 ans déjà connu de la justice, avaient été arrêtés le 8 avril à l'aéroport de Tahiti-Faa'a alors qu'ils étaient en possession de 7,5 kilos d'ice dissimulés dans des gourdes métalliques. Ils avaient alors été placés en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie durant 96 heures, puis déférés au palais de justice vendredi. Si l'homme avait été placé en détention provisoire, la jeune femme – qui nie avoir eu connaissance de l'importation – avait donc quant à elle obtenu un placement sous contrôle judiciaire, une décision assez rare en matière de trafic d'ice.