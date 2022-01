Appel à projet : 20 millions pour les associations

Tahiti, le 27 janvier 2022 - L'État, via le haut-commissariat, lance comme chaque année un appel à projets du Fonds pour le développement de la vie associative. Une enveloppe de 20 millions de Fcfp attend les associations du fenua.



Comme chaque année depuis 2018, le haut-commissariat lance l'appel à projets du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). L'appel est ouvert jusqu'au 17 mars prochain. Une dotation de 20 millions de Fcfp est prévue à cet effet pour les associations, selon trois axes prioritaires : la formation des bénévoles et dirigeants associatifs, le financement global de l'activité d'une association et la mise en œuvre de nouveaux projets ou activités.



Les associations du fenua doivent déposer leur dossier avant le 17 mars 2022 à midi auprès de la Mission d'appui technique jeunesse et sport (MATJS). La MATJS organise une réunion d'information collective à l’amphithéâtre de l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française à Pirae, le 15 février, de 16h45 à 19h (Inscription obligatoire).



L'année dernière, 66 associations ont bénéficié d'une enveloppe globale de 35 millions de Fcfp en faveur de 90 projets au total. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le

Comme chaque année depuis 2018, le haut-commissariat lance l'appel à projets du Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). L'appel est ouvert jusqu'au 17 mars prochain. Une dotation de 20 millions de Fcfp est prévue à cet effet pour les associations, selon trois axes prioritaires : la formation des bénévoles et dirigeants associatifs, le financement global de l'activité d'une association et la mise en œuvre de nouveaux projets ou activités.Les associations du fenua doivent déposer leur dossier avant le 17 mars 2022 à midi auprès de la Mission d'appui technique jeunesse et sport (MATJS). La MATJS organise une réunion d'information collective à l’amphithéâtre de l'Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française à Pirae, le 15 février, de 16h45 à 19h (Inscription obligatoire).L'année dernière66 associations ont bénéficié d'une enveloppe globale de 35 millions de Fcfp en faveur de 90 projets au total. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le site internet du haut-commissariat.

le Jeudi 27 Janvier 2022 à 21:33 | Lu 145 fois