Apnée - Néry réussit une plongée abyssale et glaciale à 105 m en maillot

Paris, France | AFP | samedi 23/06/2018 - Glaçant ! L'un des meilleurs apnéistes du monde, Guillaume Néry, a signé samedi une performance épatante en descendant à 105 m de profondeur dans les eaux froides de la Méditerranée, tout juste vêtu d'un maillot de bain.



Néry a passé la barrière mythique des 100 mètres dans le cadre d'une compétition, le Nice Abyss Contest, organisée dans la rade de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Il lui aura fallu 3 minutes et 10 secondes pour faire l'aller-retour, dans des conditions compliquées en raison d'une houle et d'un peu de vent.

"Malgré tout, la plongée s'est très bien passée", s'est-il réjoui auprès de l'AFP. "J'étais extrêmement à l'aise dans les profondeurs. Tous mes réflexes de compétiteur sont revenus. J'ai retrouvé cette capacité de détachement par rapport au choc du froid. Le froid n'a pas du tout été un problème".

Retiré des circuits de compétition depuis un accident en 2015 qui aurait pu lui être fatal, Néry n'avait depuis plus flirté avec de telles profondeurs et encore jamais officiellement en maillot.

Désormais dédié à la production de films dans lesquels il pratique son art, le Niçois s'était lancé il y a seulement deux mois dans ce projet expérimental de plonger en maillot dans des eaux froides et très profondes. Il a souhaité en faire un clin d'oeil à l'apnéiste de légende Jacques Mayol, le premier à franchir les 100 m (105 m en 1983 en combinaison) et qui a inspiré le film "Le Grand Bleu", sorti il y a 30 ans.

"Je voulais plonger à la manière des puristes, des pionniers. Ca m'a fait du bien, retutoyer les profondeurs. Je n'ai rien perdu. Tout était là, en moi", souligne Néry, auteur de 4 records du monde en combinaison (dont le dernier à 113 m en 2008).

Il avait atteint les 100 m officiellement pour la première fois de sa carrière en 2006. Il y a deux jours, à l'entraînement, il était déjà allé à 105 m. "Aujourd'hui (samedi) j'ai juste répété ce que j'avais fait en petit comité. Je voulais avoir la certitude que je pouvais le faire".

Pleinement satisfait, Néry entend poursuivre à l'avenir dans cette voie "expérimentale".