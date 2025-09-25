

Apetahi Express à la presqu'île, c'est fini

Tahiti, le 10 octobre 2025 – Trois mois seulement après son lancement, la desserte reliant Taiarapu à Papeete par l'Apetahi express prendra fin le 14 octobre prochain, annonce la société dans un communiqué. Le démarrage avait été difficile malgré une baisse des prix, et une réorganisation des horaires et rotations. En redressement judiciaire depuis l'an dernier, la compagnie ne baisse pas les bras pour autant et annonce renforcer la desserte Maupiti-Bora Bora.





Terminus, tout le monde descend. "Malgré une offre inédite et des tarifs avantageux, la desserte Taiarapu n'a pas rencontré le succès espéré. Les taux de fréquentation se sont stabilisés à un niveau insuffisant pour assurer l'équilibre économique de la ligne", constate avec regret la compagnie de Tuanua Degage qui annonce donc la fin, dès mardi prochain, des rotations de l'Apetahi Express sur Taiarapu. Car si la liaison Taiarapu–Raromatai a satisfait la demande de voyageurs qui souhaitaient rejoindre les Îles-Sous-Le-Vent sans avoir à prendre leur voiture ou se faire déposer à l’aéroport ou la gare maritime de Papeete, le niveau de fréquentation était trop bas pour rentabiliser la ligne. "La compagnie étant en redressement judiciaire, poursuivre ce projet dans les conditions actuelles aurait été extrêmement dangereux", explique encore la compagnie qui travaille désormais à "la conception d’un service de mobilité plus adapté aux attentes des habitants de Taiarapu".



La desserte Mupiti Bora Bora renforcée



Un projet en cours d’étude pour faciliter les déplacements quotidiens entre la presqu’île et Papeete, l'idée étant de trouver, avec le Pays et les communes, "une solution durable, pratique et économiquement viable". En attendant et dans l'immédiat, cette décision d'arrêter la desserte sur Taiarapu "permet à la compagnie de renforcer celle de Maupiti, où la demande est forte et constante". C'est ainsi qu'à compter du 1er novembre prochain, l’Apetahi Express proposera un aller-retour quotidien entre Bora Bora et Maupiti, à l’exception du mercredi. Jusqu’ici limitée à une seule traversée par jour, aller ou retour, cette augmentation de fréquence offrira davantage de souplesse à la population locale ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux souhaitant relier Maupiti.

Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 10 Octobre 2025 à 10:45 | Lu 282 fois



