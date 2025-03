Apair-Apurad - Le Pays et l'Etat appellent à préserver l'accès aux soins

Tahiti le 28 mars 2025. Dans un communiqué commun, l'Etat et le Pays lancent un appel à la responsabilité face au conflit à l’Apair Apurad et demandent aux parties prenantes du conflit d'agir "dans l’intérêt des patients".

Dans le litige social, le haut-commissaire rappelle à l’Apair Apurad qu’en l’absence de décision de justice, il ne peut utiliser la force publique sans commettre une voie de fait. En cas de blocage avéré, l’Apair Apurad doit déposer, sur la base d’un constat d’huissier, un référé devant la juridiction compétente avant de solliciter le concours de la force publique.

Garantir l’accès aux soins est une priorité absolue. Il est essentiel que chacune des parties engagées dans ce conflit prenne la mesure de ses responsabilités et privilégie la voie du dialogue dans l’intérêt des patients.

