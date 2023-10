Aorai s'offre la Coupe zone Pacifique, Excelsior défait par Dumbéa

Tahiti, le 5 octobre 2023 - La salle d'Excelsior à La Mission a accueilli mercredi soir les rencontres de la Coupe zone Pacifique qui a opposé les champions de Tahiti à ceux de la Nouvelle-Calédonie. Chez les dames, l'équipe de Aorai s'est largement imposée face à l'AS Rivière Salée (81-48). Et du côté des hommes, Excelsior s'est accroché jusqu'au bout mais s'est finalement incliné face à Dumbéa (74-70). Aorai et Dumbéa valident ainsi leur ticket pour les finales du championnat de France de National 3, organisé en juin prochain en métropole.



C'est une tradition d'avant-saison au basket-ball que d'assister aux rencontres opposant les champions de Tahiti à ceux de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la Coupe zone Pacifique. À la clé pour les vainqueurs, un billet pour disputer en juin prochain les finales du championnat de France de National 3. En 2022, les clubs tahitiens et calédoniens s'étaient partagé le gâteau avec Fei Pi qui s'était imposé chez les dames et Dumbéa victorieux du côté des messieurs. Cette année, les basketteurs polynésiens et du Caillou repartent aussi dos à dos avec une victoire chacun, après les matchs de mercredi soir organisés à La Mission. Chez les dames, Aorai s'est baladé face à l'AS Rivière Salée (81-48) et chez les hommes, Dumbéa a conservé son titre en disposant d'une vaillante équipe d'Excelsior (74-70).



Pas de suspense pour Aorai



Les dames ont donc ouvert le bal dans cette Coupe zone du Pacifique. Et les joueuses de Taunoa ont rapidement tué tout suspense dans la rencontre. En deux minutes, les protégées de Pierre Villant ont infligé un 9-0 à leurs adversaires calédoniennes. De quoi donner le ton de la partie qui s'est transformée en un long chemin de croix pour les basketteuses de Rivière Salée, incapables de rivaliser avec les joueuses tahitiennes. À la mi-temps, Aorai avait déjà fait le trou avec un score de 45-20.



Après la pause, Mahinetea Tavanae et ses partenaires de Taunoa ont continué d'insister. À l'issue du troisième quart-temps, l'écart a grimpé jusqu'à 35 points en faveur de Aorai (66-31). Avec la victoire quasiment acquise, Pierre Villant en a profité pour faire tourner son effectif. Des “remplaçantes” qui ont porté le score à 81-48 pour Aorai, victorieux, avec la manière, de cette Coupe de la zone Pacifique chez les dames.

Exelsior s'accroche jusqu'au bout



La rencontre masculine opposant Excelsior à Dumbéa a pour sa part été plus serrée et disputée, même si on aurait pu penser à un moment que les joueurs de La Mission allaient prendre un gros éclat. À l'image de leur rencontre face à Arue, mercredi dernier, Reihiti Sommers et ses partenaires d'Exlcesior ont une nouvelle fois eu beaucoup de mal au rebond et en attaque, le pressing des Calédoniens a été payant avec des pertes de balles côté tahitien. Et Dumbéa pouvait compter sur un Aboubacar Doumbia au four et au moulin. Au scoring ou pour démarquer un coéquipier, l'arrière calédonien a été un véritable cauchemar pour les hommes de Larry Teriitemataua. À la mi-temps Excelsior accusait un retard, plutôt flatteur, de dix points (36-26).



Pas de gros changement de physionomie après la pause. Excelsior a eu besoin d'exploits individuels de Rahiti Teriierooiterai, de Ariihau Meuel ou encore de Poea Kaimuko pour limiter la casse. Pour leur part, les basketteurs de Dumbéa déroulaient leur jeu et pouvaient compter sur une belle adresse pour conforter leur avance au score à l'issue du troisième quart-temps (57-43). Il a fallu attendre les deux dernières minutes pour avoir un sursaut des locaux. À 1’30’’ de la fin, Poea Kaimuko, sur un trois points, ramenait Excelsior à sept points (71-64). Sur l'action qui a suivi, Raimoana Liu, sur un nouveau tir longue distance, ramenait cet écart à quatre points (71-67). Mais les joueurs de La Mission partaient de trop loin pour espérer un retour. Les Calédoniens ont assuré leur lancer-franc en fin de match pour finalement l'emporter sur le score de 74-70. Pour Excelsior, c'est un début de saison à oublier.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 5 Octobre 2023 à 16:08 | Lu 159 fois