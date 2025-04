Anzac day : “Que l’on n’oublie pas !”

Tahiti, le 27 avril 2025 - Ce vendredi matin, les autorités consulaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande se sont recueillies sur les sépultures de deux soldats de l'Australian New Zealand Army Corps (ANZAC) décédés à Tahiti à bord de navires-hôpitaux en escale à Papeete lors de la Première Guerre mondiale.



Le 25 avril de chaque année, la commémoration de l’Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) honore la mémoire des troupes d'Océanie ayant combattu durant la Première Guerre mondiale, et plus précisément le débarquement des troupes australiennes et néo-zélandaises sur les plages de Gallipoli, en 1915, en Turquie. À cette occasion, les autorités consulaires d’Australie et de Nouvelle-Zélande se recueillent sur les sépultures de deux soldats de l’Anzac décédés à Tahiti à bord de navires-hôpitaux en escale à Papeete.



Aux côtés de Greta White, consule générale d’Australie, et Philippe Vasseur, consul honoraire de Nouvelle-Zélande, se trouvaient ce vendredi matin Emilia Havez, directrice de cabinet du haut-commissaire de la République en Polynésie française, Chantal Galenon, vice-présidente, Odette Homai, représentante de l’assemblée, les députées Nicole Sanquer et Mereana Reid Arbelot, le sénateur Teva Rohfritsch, ou encore Sylvana Puhetini de la mairie de Papeete, Tanneguy Roche, directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées de la Polynésie française, et Philippe Leydet, directeur de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie.

Le sens du devoir



Après un rappel des événements et une lecture de l’ode Anzac, l’hommage s’est concrétisé par des dépôts de gerbes sur les tombes du sergent néo-zélandais John Roy Leslie et du soldat australien Robert William Fuhrstrom.



Philippe Vasseur a insisté sur les “conditions désastreuses lors des batailles” et sur le fait que les hommes partis au front “n’étaient pas des professionnels, mais ils avaient le sens du devoir”. De ces batailles sont nés les sentiments d’identité nationale des jeunes pays qu’étaient alors la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Les chanteurs du Conservatoire artistique de la Polynésie française ont interprété pour conclure quatre hymnes nationaux.



Comme chaque année, des élèves ont participé à la manifestation. Les collégiens de Punaauia et du Diadème, portant les drapeaux ou les fleurs. “C’est important qu’ils soient là, pour la mémoire, pour que l’on n’oublie pas !”, a commenté Georges Tevaarauhara, marquisien, ancien engagé dans les régiments d’élite et président aujourd’hui de l’Union nationale des combattants section Tahiti, Polynésie française.



Au-delà de l’hommage rendu aux deux soldats, c’est tout un pan de l’histoire qui est commémoré, celui de la participation des insulaires du Pacifique (Niue, Cook, Fidji, Kiribati, Tuvalu ou encore Samoa) à la Première Guerre mondiale.



