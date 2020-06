Antoine Fermon : "J'ai vraiment commencé le kitesurf à Tahiti"

Avec Antoine Fermon comme professeur, les élèves ont l’opportunité de s’initier à la pratique ou de parfaire leur maîtrise du kitesurf aux côtés de l’une des références de la discipline. Son palmarès aussi long que sa planche de kite parle pour lui. Il participe à ses premiers championnats du monde à 14 ans, en Nouvelle-Calédonie, dans sa discipline de prédilection, le kitesurf freestyle.



“J'ai goûté à toutes les disciplines du kitesurf, la course et le boarder-cross [course à obstacle avec des bouées, ndlr]. J'ai choisi le kite freestyle parce que je suis un hyperactif. J'ai besoin que ça bouge et que ça tape. Ce qui me fait plaisir, c'est vraiment d'envoyer de grosses figures, et c'est ce qui me correspond le mieux”, indique le sportif.



Il devient ensuite multiple champion de France de kitesurf freestyle, tout d’abord en sport scolaire puis chez les seniors. Il décroche notamment le titre de champion de France en 2015 après une grosse blessure au genou gauche. “Tout le monde me disait que le kite c’était fini pour moi. Mais après une longue rééducation et deux semaines d'entraînement, je suis devenu champion de France. C’était une belle revanche”, confie le champion.



Antoine Fermon compte également un titre de champion d’Europe juniors et participe régulièrement à des étapes du tour mondial de kitesurf (le GKA Kite World Tour).



Mais ce parcours n’aurait probablement pas été possible sans le soutien inconditionnel de ses parents et de Gérald Fournier, qui l'a pris sous son aile à ses débuts à Mahina. “J’ai demandé à Gérald si je pouvais l'aider avec l’école de kitesurf, et en échange il me donnait des cours. Ma mère aussi venait donner un coup de main à l’école pour réparer des voiles”, se souvient le champion. “C'est Gérald aussi qui m'a offert mon premier matériel pour le kitesurf parce que c'est quelque chose qui coûte assez cher. Nous sommes quatre enfants dans notre famille, et offrir un cadeau à 150 000 Fcfp à un enfant ce n’était pas possible. C'est vraiment grâce à Gérald que j'ai commencé et que j'ai pu me lancer dans la discipline. Tout a vraiment commencé à Tahiti”, poursuit Antoine Fermon.



Aujourd’hui le Tahitien d’adoption souhaite partager et transmettre sa passion au travers de son école, et rendre ainsi par la même occasion ce que le fenua lui a donné.