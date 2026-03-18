

Antisémitisme: retrait de la proposition Yadan, le gouvernement prend le relais avec un projet de loi

Tahiti le 16 avril 2026. Face au sort incertain de la proposition de loi Yadan sur l'antisémitisme, les députés macronistes ont retiré jeudi le texte très contesté après avoir obtenu l'engagement qu'un projet de loi gouvernemental sera présenté "avant l'été".





Prévu initialement dans l'hémicycle jeudi et vendredi, l'examen de la proposition de loi macroniste pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme s'est trouvé très fragilisée ces derniers jours.



Elle a été privée du soutien d'une partie du bloc central, voyant ses chances d'adoption se réduire, tandis que son examen a été retardé par l'obstruction assumée des Insoumis.



Désormais, le gouvernement va engager "un travail transpartisan sur la lutte contre l'antisémitisme" qui se traduira par un projet de loi "présenté en Conseil des ministres avant l'été", a fait savoir l'entourage du Premier ministre à l'AFP.



Dans un communiqué, les députés du groupe Ensemble pour la République de Gabriel Attal, auquel est rattachée Caroline Yadan, se sont félicités de cette annonce, assurant que le texte gouvernemental reprendrait "l'intégralité de la proposition de loi".



Mais une source au sein de l'exécutif a rapidement démenti, martelant que le projet de loi sera élaboré avec "l'ensemble des forces" parlementaires, "dans une logique coordonnée et transpartisane".



La ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, tiendra vendredi à 09H30 une conférence de presse.

Rédigé par AFP le Jeudi 16 Avril 2026 à 12:52 | Lu 113 fois





