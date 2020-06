Anthony Jamet sauve son fauteuil à Taravao

Tahiti, le 29 juin 2020 - Dans la triangulaire opposant trois candidats Tapura à Taiarapu-Est, c'est Anthony Jamet qui arrache la victoire. Il conserve donc son siège de tāvana devant la représentante Béatrice Lucas.



C'est une victoire à 97 voix près, mais elle suffit. Distancé de quelques voix en mars dernier, le maire sortant de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, garde son fauteuil pour les six prochaines années avec 37 % des suffrages glanés dimanche. Il devance Béatrice Lucas (ex-maire de 2008 à 2014) à 35 %, les 28 % restants allant à Antoine Ganivet.



Notons que dans la principale commune associée, Afaahiti-Taravao, Jamet et Lucas étaient en duel en tant que têtes de listes. Et que c'est Béatrice Lucas qui a remporté le match à domicile. A Faaone, c'est également la liste de l'ancienne tavana et actuelle représentante Tapura qui arrive en tête. Pueu a largement plébiscité Antoine Ganivet. Et Anthony Jamet n'a donc remporté que la commune associée de Tautira, avec 104 voix d'avance. Des voix ont suffi à lui offrir la victoire générale. Sauf qu'il devra composer avec des maires délégués presque tous issus des listes de ses adversaires...



L'union des opposants échoue



Les trois candidats sont membres du Tapura (Ganivet se disant "à tendance Tapura"), mais aucun n'avait reçu d'investiture officielle du parti. Ca a donc été aux électeurs de choisir et ils se sont tournés vers un visage familier, bien que controversé.



Antoine Ganivet, ancien colistier d’Anthony Jamet et premier adjoint jusqu’en 2017, a réuni de nombreux autres déçus de Jamet et a même convaincu des listes sous le seuil des 10 % de fusionner avec lui sur une plate-forme de renouveau. Le troisième homme du premier tour, et du second, met Anthony Jamet et Béatrice Lucas sur le même tableau : "C’est eux qui ont endetté notre commune jusqu’en 2040". Un argument qui ne lui a pas suffi à tirer son épingle du jeu ce dimanche.



Une commune encore divisée



Au micro de TNTV, le maire renouvelé assure ne pas tenir rigueur à ses adversaires politiques. Il offre même une main tendue, peut-être en pensant à sa future gestion d'une commune qui apparait comme profondément divisée : "Ça a été très serré, le suspense a duré toute la soirée lors du dépouillement. Je souhaiterais d'abord remercier tous les membres du groupe, nos soutiens, et tous ceux qui ont œuvré avec nous. Pour la suite, c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a des déçus. Seul le groupe élu gagne. Mais ce que je souhaiterais proposer à mes adversaires, c'est de commencer à travailler ensemble. Ça ne va pas être facile parce qu'ils ont chacun un programme, mais les contenus de nos programmes se ressemblent beaucoup, il suffit que l'on soit d'accord pour mener à terme de bons projets pour répondre aux attentes de notre population."



Anthony Jamet n'a, malgré tout, pas pu retenir une petite pique à l'encontre de la direction de son parti, qui était censée rester neutre dans le combat de Taiarapu-Est. Il assure en effet que la liste de Béatrice Lucas "a bénéficié de beaucoup de moyens" alors que sa liste a dû "se débrouiller"...