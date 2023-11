Annulation du marché de Noël à la Délégation de la Polynésie française de Paris

Tahiti, le 9 novembre 2023 – En raison du renforcement des mesures de sécurité Vigipirate imposé par l'État, le marché de Noël, initialement prévu du 1er au 8 décembre à la Délégation de la Polynésie française à Paris, est annulé.



Initialement prévu du 1er au 8 décembre, dans les locaux de la Délégation de la Polynésie française (DPF) à Paris, le marché de Noël est annulé. Une décision qui fait suite à l'application des mesures de sécurité renforcées imposées par l'État dans le cadre du niveau “Urgence attentat” du plan Vigipirate, déclaré sur l'ensemble du territoire national. En effet, la DPF annonce “ne pas être en mesure de garantir le niveau de sécurité requis pour un tel volume d'exposants et de public attendus lors de cet événement”. En revanche, elle précise également que cette annulation concerne uniquement l'édition de décembre 2023, et que le marché prévu au printemps 2024 est maintenu. Les exposants et artistes ayant soumis leur candidature pour le marché de Noël sont invités à contacter la DPF au 01.55.42.66.00.