Annick Girardin rencontre l'association 193

Annick GIRARDIN, ministre des outre-mer, a rencontré ce matin des membres de l’association 193. Comme a pu le faire Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, lors d’une récente rencontre à Paris, la ministre des outre-mer a précisé l’ensemble des actions qui ont été mises en œuvre par l’Etat et le Pays pour la reconnaissance du fait nucléaire en Polynésie française. Elle a souligné que l’inscription de cette reconnaissance dans le statut de la Polynésie française venait d’être votée à l’unanimité par le Sénat."Parler de la contribution de la Polynésie est trompeur. Cela supposerait que la population était d‘accord alors qu’on l’a trompé ", a indiqué Frère Maxime, président du bureau exécutif de l'Association 193, vendredi en marge du 17e forum des PTOM-UE. Annick Girardin a par ailleurs rappelé que la procédure d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a été profondément réformée sur la base des recommandations de la commission parlementaire dédiée à cette question et que l’augmentation des crédits du CIVEN permettrait d’accélérer l’instruction des dossiers et les indemnisations.La ministre a également réaffirmé l’engagement de l’Etat pour l’édification d’un centre de mémoire sur l’histoire des essais nucléaires. L’association 193 lui a remis un dossier d’observations et de revendications.