Annick Girardin au fenua en janvier

PARIS, le 11 décembre 2017. La présidence annonce que la ministre des Outre-mers, Annick Girardin, sera en Polynésie française en janvier pour la conclusion des Assises de l’Outre-mer.



Le président Edouard Fritch a été reçu, lundi, durant plus d’une heure, par Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Outre des dossiers liés à la santé dans les archipels, leurs échanges ont notamment porté sur les Assises de l’Outre-mer. La ministre se rendra en Polynésie la troisième semaine de janvier pour les clôturer. Par ailleurs, le président de la Polynésie française a indiqué aux médias que les élections territoriales auraient lieu le 22 avril et le 6 mai 2018.



"Avec le président Fritch nous avons fait le tour des sujets de la Polynésie française" , a indiqué la ministre des Outre-mer au sortir de l’entretien. Tous deux ont notamment préparé son déplacement en Polynésie. Il se déroulera "sur une durée suffisante pour faire plusieurs îles". "J’ai donc hâte de voir la réalité de ce territoire. Puisqu’avec Wallis et Futuna ce sont les deux derniers territoires qu’il me reste à faire. J’avais pris l’engagement de tous les faire d’ici la fin janvier. Je serai presque au rendez-vous. Et en Polynésie nous allons pouvoir, sinon clôturer du moins acter une grande partie des travaux dans le cadre des Assises des Outre-mer", a précisé Annick Girardin.



Une trentaine de réunions pour les Assises



De son côté, le président de la Polynésie française a confirmé que « les assises de l’Outre-mer sont pratiquement bouclées chez nous, puisque je dois tenir la semaine prochaine la dernière réunion sur l’agglomération de Papeete à la présidence » . Il a indiqué, qu’au total, une trentaine de réunions ont été tenues dans les archipels et sur Tahiti : « Nous avons donc aujourd’hui un bon retour ».



Par ailleurs, Annick Girardin a demandé au président Edouard Fritch de lui faire un point sur la situation financière et les politiques du Pays car « nous venons de voter notre budget qui est l’acte le plus important et qui est un budget de fin de mandature ». A ce propos, le président Edouard Fritch a dit avoir eu confirmation des dates d’élection « qui sont fixées au 22 avril et au 6 mai prochains pour le premier et le second tour».



Contrats de projets : les assurances de la ministre



Le président de la Polynésie a aussi rappelé qu’il venait de signer, avec le haut-commissaire de la République, la programmation 2018 des Contrats de projets Etat-Pays et Etat-Pays-Communes, ainsi que la convention sur la santé conformément aux engagements du président de la République François Hollande.



Il a évoqué ces sujets avec Annick Girardin. « Nous avons reçu les crédits pour que certains hôpitaux soient équipés de matériels nécessaires et indispensables pour dépister le cancer. Nous avons reçu des financements pour l’éducation et la réhabilitation du lycée Paul Gauguin qui est le plus ancien lycée de Papeete, ainsi que le collège de Arue. Je voulais donc m’assurer que les autorisations d’engagement avaient bien été inscrites comme prévu. Et de ce côté, la ministre m’a apporté toutes les assurances » , s’est-il réjoui.