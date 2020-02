Annick Girardin à la rencontre de la jeunesse de Bora Bora

Tahiti, le 4 février 2020 – La ministre des Outre-mer, Annick Girardin s'est rendue dans des établissements scolaires Bora Bora à la rencontre de la jeunesse. L'occasion pour elle de constater les mesures prises pour pallier l'exclusion et responsabiliser les élèves.

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s'est rendue mardi matin à Bora Bora dans le cadre de sa visite officielle en Polynésie. Après avoir passé la matinée avec le maire de la commune, Gaston Tong Sang, l'après-midi était, elle, consacrée à la jeunesse. La ministre a visité l'école maternelle Namaha 1 et le lycée polyvalent Ihi-Tea-No- Vavau. Elle rapporte que "les enjeux sont nombreux pour le territoire : créer des filières d'excellence, lutter contre les stupéfiants et notamment l'ice, contre le décrochage scolaire et contre la délinquance".

L'école maternelle Namaha 1 est l'une des plus grandes écoles de la République. Gaston Tong Sang souhaite réaliser une extension pour la construction de deux nouvelles classes. Ce projet s'inscrit dans une démarche d'inclusion des populations dans le système éducatif, et répond aux besoins grandissants de l'école.

La ministre s'est rendue au lycée polyvalent Ihi-Tea-No-Vavau pour visiter un atelier de menuiserie. L'occasion pour elle de rencontrer l'équipe pédagogique qui prend en charge des jeunes en situation de décrochage scolaire. Une action qui s'inscrit également dans l'objectif zéro exclusion de la Trajectoire outre-mer 5.0.