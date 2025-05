Anne Hidalgo : clin d’œil au Fenua à la Foire de Paris

Paris, le 4 mai 2025 - L’édition 2025 de la Foire de Paris a été lancée mercredi, mais l’inauguration par la maire de Paris n’a eu lieu que le 1er mai. Anne Hidalgo a même fait un arrêt au tout nouveau stand polynésien.



La maire de Paris Anne Hidalgo s’est rendue au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, jeudi, pour le lancement de la Foire de Paris. Un événement qui continue d’évoluer avec non seulement un espace d’exposition et de vente, mais aussi un domaine parsemé d’attractions, de jeux ou de zones de détente et ce, pour tous les âges.



Le hall qui reste le plus animé est sans aucune comparaison celui des pays du sud et surtout des pays d’outre-mer. C’est un foisonnement de stands artisanaux, de textiles ou de produits de beauté et surtout de stands de dégustation de spécialités tropicales, de glaces et autres rhums antillais. Pour parfaire l’ambiance, sur une grande scène, durant les douze jours de la foire, se succèderont principalement des artistes antillais, le tout à grand renfort de décibels. En prime, un concert en nocturne la semaine prochaine. Et même une petite troupe de danse polynésienne !



Le stand polynésien a eu l’agréable surprise de recevoir la visite d’Anne Hidalgo. Une visite motivée par le retour d’une représentation polynésienne diversifiée (artisanat, bijouterie de nacre et perle, mono’i, bougies parfumées, voyages avec le fidèle JLT, et même tatouage), mais aussi par un petit coup de nostalgie de celle qui a récemment profité d’un voyage dans nos îles. La maire est entrée dans le stand, s’est entretenue avec les uns et les autres avant de se voir offrir en souvenir par Vaimana (de Vaikivi) un panneau décoratif en bois, orné du contour en résine de Bora Bora. En tout cas, la visite de la maire de Paris a plus qu’été appréciée, d’autant que le petit stand de l’Association France Pacifique pourrait être bien plus grand l’an prochain, à en croire les confidences de Carine Préterre, la directrice générale de la Foire de Paris.