Anna Yon Yue Chong gagne en Thaïlande

La championne de boxe thaï Anna Yon Yue Chong, qui avait fait partie des 18 nominés des Trophées du sport 2019, est de nouveau en Thaïlande. Elle y avait passé déjà plusieurs mois en début d'année 2018. Après avoir participé à un camp d'entrainement pendant un mois avec la Team Quest Thailand, à Chang Mai, pendant lequel elle s'est entrainée deux fois par jour, six jours sur sept, elle a pu remonter sur le ring ce mardi 6 août.



"Je remporte le combat contre la Thaïlandaise Fathip, au Thapae Stadium, en dominant les quatre premiers rounds, le cinquième a été pour elle. Et ce n’est pas fini, je suis de retour à l’entraînement car ce samedi je monte de nouveau sur le ring pour un second combat." A-t-elle déclaré sur sa page facebook. SB