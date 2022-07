Anfa, Feda… Fritch répond aux syndicats

Tahiti, le 6 juillet 2022 – Le président du Pays Edouard Fritch a répondu dans un courrier et un communiqué aux propos des syndicats de la fonction publique sur la convention collective des Anfa et la situation des Feda dans l'administration locale.



Le président du Pays, Edouard Fritch, a répondu mercredi par courrier et par voie de presse aux deux communications des syndicats de la fonction publique sur la situation des Agents non-fonctionnaires de l'administration (Anfa) et des Fonctionnaires de l'État en service détaché. Pour les premiers, le président dit s’étonner "des propos surprenants voire outranciers tenus par les syndicats". Ces derniers avaient dénoncé, dans une lettre ouverte du 30 juin dernier, l'attitude du gouvernement à leur égard dans le cadre de la mise à jour de la convention collective des Anfa, estimant que la "parole des syndicats" y était "purement décorative".



Pour Edouard Fritch, des "avancées significatives" sont pourtant occultées dans ce courrier, puisque "sur les 39 articles de la convention collective, 36 ont fait l’objet d’un consensus et d’un accord, dont 17 constituent des avancées notables, aujourd’hui devenues caduques parce qu’au dernier moment les syndicats ont refusé de signer". Précision du communiqué de la présidence : "parmi ces avancées figuraient notamment l’octroi de deux échelons supplementaires de rémunération qui auraient bénéficié aux 393 agents concernés, les syndicats préférant préserver les voyages administratifs qui concernent que très peu d’agents".



Et les Feda…



Concernant les Feda, les syndicats ont publié un communiqué de presse le 5 juillet dernier concernant la loi du Pays qui, selon eux, faciliterait leur intégration dans la fonction publique de la Polynésie française. "Là aussi, la présentation qui est faite est erronée", estime Edouard Fritch : "A ce jour, seuls 42 agents de la fonction publique d’Etat sont détachés auprès du Pays qui compte 7 823 agents, soit 0,53% des fonctionnaires de la Polynésie française. Ce chiffre est en baisse régulière au fur et à mesure que les ressources sont disponibles localement."



Le gouvernement dit déplorer que "ces personnes qui servent loyalement le Pays et donc notre population, soit injustement mis en cause, et déplore là aussi des propos outranciers et indignes". Il précise que la loi du Pays critiquée et remise en cause par les syndicats a "pourtant été présentée en Conseil supérieur de la fonction publique (CSFP), dont sont membres les syndicats représentatifs de la fonction publique, à savoir A TIA I MUA, CSTP-FO, et la FRAAP" le 26 octobre 2021. "A cette occasion, le texte a été voté favorablement à la majorité des membres, dont les syndicats présents, ce qui a permis à la loi du Pays d’être examinée en commission législative de l’Assemblée le 14 janvier 2022 avec vote favorable, puis adoptée en séance plénière de l’Assemblée le 26 avril sans aucun vote contre."