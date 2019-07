Amputé des deux jambes après l’attaque d’un chien à Mahina

A la barre du tribunal ce mardi, la prévenue a affirmé que l’homme n’aurait pas dû s’introduire dans sa propriété : «il est entré sans être invité et c’est cela qui a énervé ma chienne ! » Bien que l’enquête démontre que la victime était présente en raison de l’organisation d’une fête, la quadragénaire n’a concédé aucune once de responsabilité.



Attitude qui a passablement irrité le procureur de la République qui a rappelé à la prévenue qu’elle se devait d’« assumer sa responsabilité » : « Un chien, c’est une arme. C’est comme donner un pistolet chargé à un enfant de cinq ans. De plus, vous semblez n’éprouver aucune empathie à l’égard de la victime et c’est pourtant un membre de votre famille ! » Le représentant du ministère public a ensuite requis quatre mois de prison avec sursis et l’interdiction de posséder un chien de catégorie 1 durant cinq ans.



Lors de sa plaidoirie, le conseil de la victime, Me Hellec, a notamment fait remarquer que personne n’avait appelé les secours après l’attaque et que son client ne pourrait «jamais retrouver le chemin de l’emploi ».



Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet. La prévenue a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis et devra s’acquitter des 34 millions de francs réclamés par la CPS. Elle a également l’interdiction de posséder un chien de catégorie 1 durant cinq ans. Une expertise a été ordonnée afin de chiffrer le préjudice subi par la victime.