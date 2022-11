Améliorer l’apprentissage pour une meilleure insertion

Tahiti, le 16 novembre 2022 – Le conseil des ministres a présenté mercredi un projet de loi du Pays visant à améliorer le dispositif de l ’ apprentissage, destiné aux jeunes de 16 à 29 ans. L'objectif est de le rendre plus attractif et qualitatif pour optimiser l'insertion professionnelle. Une période d'expérimentation sera mise en place jusqu'au 31 décembre 2025.



L'apprentissage permet à un jeune de 16 à 29 ans de préparer un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification, tout en travaillant en entreprise. Cette voie de formation prévoit une alternance de périodes en unité de formation par apprentissage (UFA) et de périodes en entreprise. Alors qu ’ il entre en concurrence directe avec d ’ autres mesures d ’ aide à l ’ emploi pour lesquelles les aides du Pays sont plus avantageuses pour l ’ employeur, l ’ apprentissage reste un dispositif qui permet de consolider l ’ employabilité de l ’ apprenant.



À l ’ issue d ’ un parcours réussi, l ’ apprenti a un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle, et a acquis une solide expérience. L ’ objectif premier de ce projet de loi du Pays est d ’ améliorer le dispositif de l ’ apprentissage et lui permettre d’être plus attractif et qualitatif en vue d ’ optimiser une insertion professionnelle durable des bénéficiaires.



En outre, le projet de loi “d’expérimentation” a également pour objectif d’évaluer les effets de ce nouveau dispositif sur les pratiques des entreprises, des maîtres d'apprentissage et des unités de formation, par apprentissage en faveur de la réussite des apprentis d ’ une part, et d’évaluer l'impact du dispositif sur l'insertion professionnelle durable des bénéficiaires d ’ autre part. Cette évaluation permettra aux décideurs d’évaluer la pertinence, la cohérence et l ’ efficacité du dispositif et d ’ en proposer la codification le cas échéant.



Une période d ’ expérimentation sera effective à compter de la promulgation de la loi du Pays jusqu ’ au 31 décembre 2025.



Le projet de loi du Pays apporte les évolutions suivantes :

1. La limite d'âge peut être supprimée dans certains cas ;

2. Les obligations de l'employeur sont modifiées pour participer à la réussite de l ’ apprenti ;

3. La fonction de maître d'apprentissage est renforcée et valorisée ;

4. Le rôle des unités de formation par apprentissage est consolidé ;

5. L ’ investissement du Pays est plus important et les aides proposées participent à valoriser le maître d ’ apprentissage, encouragent l ’ apprenti et incitent l ’ entreprise à préférer l ’ apprentissage.