Allemagne: plusieurs cas d'infections au variant indien du coronavirus

Berlin, Allemagne | AFP | jeudi 29/04/2021 - Les autorités sanitaires allemandes ont indiqué jeudi avoir identifié dans le pays plusieurs cas d'infections au variant indien du coronavirus, jugé en parti responsable d'une deuxième vague épidémique dévastatrice en Inde.



"Nous avons isolé des cas en Allemagne, nous publierons un nouveau rapport demain", a déclaré Lothar Wieler, président de l'Institut de veille sanitaire Robert Koch lors d'une conférence de presse au sujet de ce variant B.1.617 détecté pour la première fois en Inde.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé mardi que cette mutation du virus avait été identifiée dans 17 pays, dont plusieurs en Europe.



Jeudi, l'organisation a mis en garde contre un assouplissement des restrictions actuellement en cours dans plusieurs pays européens. "La situation en Inde peut se produire n'importe où", a-t-elle prévenu.



L'Inde a enregistré jeudi 3.645 nouveaux morts du Covid-19, soit 350 de plus que la veille, un nouveau record pour ce pays débordé par une virulente vague de contaminations.



Cette recrudescence exponentielle, imputée en partie au nouveau variant, ainsi qu'aux rassemblements de foules à l'occasion d'événements politiques et religieux, a submergé les hôpitaux désormais à court de lits, de médicaments et d'oxygène.



L'Allemagne, en proie quant à elle à une troisième vague épidémique, a durci ses restrictions samedi, imposant notamment pour la première fois des couvre-feux nocturnes au niveau national.



La première économie européenne a fait état jeudi de près de 25.000 nouveaux cas d'infections en 24 heures et de 264 morts, portant le total des décès à 82.544 depuis le début de la pandémie.