Allemagne: le déraillement d'un train probablement provoqué par un glissement de terrain

Francfort, Allemagne | AFP | lundi 28/07/2025 - Le déraillement d'un train dimanche dans une zone boisée du sud-ouest de l'Allemagne, qui a fait trois morts, pourrait avoir été causé par un glissement de terrain consécutif aux intempéries, ont déclaré lundi la police et la justice locales.



"Selon les premières hypothèses, les fortes pluies qui se sont abattues sur la zone de l'accident auraient provoqué le débordement d'un égout", ont déclaré la police d'Ulm et les procureurs de Ravensburg dans un communiqué conjoint.



"L'eau aurait alors provoqué un glissement de terrain dans le talus bordant la voie ferrée, ce qui aurait entraîné le déraillement du train", ajoutent les enquêteurs selon lesquels il n'y a aucun signe d'un acte criminel.



Environ 100 passagers étaient à bord du train quand l'accident s'est produit vers 18h10 (16h10 GMT) près de la ville de Riedlingen, dans le Land de Bade-Wurtemberg.



De violents orages ont balayé la région au moment de l'accident, selon les services météorologiques.



Trois personnes sont mortes dans l'accident, dont le conducteur du train et un membre du personnel à bord et au moins 41 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.



Le trafic est toujours suspendu sur la ligne ferroviaire affectée et les travaux de nettoyage doivent commencer mardi.