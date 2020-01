Alexis Crescence termine l'utra trail de Hong Kong

Tahiti le 18 janvier 2020 - Alexis Crescence, président de l'AS Coureurs des Gambier (ASCDG), s'est aligné vendredi sur l'ultra trail de Hong Kong. Ce dernier a bouclé le parcours de 100 km samedi après 20 heures de course.



Une belle performance pour Alexis Crescence. Le président de l'AS Coureurs des Gambier (ASCDG) qui organise notamment depuis deux ans le Mangareva Pearl Trail, s'est aligné vendredi sur la ligne de départ de l'ultra trail de Hong Kong. Au programme un parcours de 100 km qui a amené les coureurs à passer notamment par le Tai Mo Shan, le plus haut sommet de Hong Kong et ses 5 300 mètres de dénivelé.



Le Mangarévien d'adoption a bouclé le trail en 20H58mins55s. "Si on m'avait dit lors de la création de l'ASCDG en 2017, qu'en janvier 2020 je serai à Hong Kong pour participer à un ultra trail, je ne l'aurai sûrement pas cru (…) Mon objectif finir coûte que coûte et si possible en moins de 24h", avait indiqué l'intéressé à la veille du départ sur les réseaux sociaux. Objectif atteint donc pour cet athlète de l'extrême.