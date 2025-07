Alerte tsunami en Polynésie : un séisme de magnitude 8,7 détecté à Kamchatka

TAHITI, le 29 juillet, 2025 - Un fort séisme de magnitude 8,7 s’est produit ce mardi 29 juillet à 13h25 (heure de Tahiti) en Russie orientale, au large de la péninsule de Kamchatka.



Selon les autorités, une onde océanique est attendue dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit, notamment aux Marquises, où la hauteur maximale prévue pourrait atteindre 2,60 m. Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Huka pourraient être touchées entre 1 heure et 1h10 mercredi matin (heure locale).



Les autres archipels, dont les îles Sous-le-Vent, pourraient être touchés plus légèrement, avec une élévation du niveau de la mer estimée à moins de 30 cm.

Les habitants des zones concernées sont invités à :



• Protéger leurs biens ;



• Couper gaz et électricité ;



• Préparer vivres et affaires essentielles ;



• Sécuriser leurs animaux et embarcations ;



• Se tenir prêts à une éventuelle évacuation.



Des précisions seront données au fil des heures. Restez connectés aux sources officielles.

Mardi 29 Juillet 2025