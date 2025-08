Alerte produit : présence de corps étrangers dans des épinards surgelés

TAHITI, le 4 août 2025 - La Direction générale des affaires économiques (DGAE) de Polynésie française lance une alerte sanitaire concernant un lot d’épinards en branches surgelés de marque U, conditionné en sachet de 1 kg.



Des corps étrangers inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) ont été détectés, pouvant provoquer des blessures ou des effets indésirables en cas d’ingestion. Le produit concerné est un sachet de 1 kg d’épinards en branches de la marque U.

Il s’agit du lot n°510045C, dont la date de durabilité minimale (DDM) est fixée au 30 avril 2027. Ce produit a été commercialisé dans les magasins U. Il est formellement demandé de ne plus consommer ce produit et de le rapporter en magasin.



À noter que ce même lot a fait l’objet d’un signalement en métropole le 24 juillet dernier.



Plus d'infos : www.service-public.pf/dgae