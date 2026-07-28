

Alerte fishing chez Fare Rata

Tahiti le 3 août 2026. L'entreprise demande aux abonnés de ne pas ouvrir le SMS frauduleux envoyé en son nom.





Un SMS frauduleux circule actuellement, usurpant l’identité des services de Fare Rata. L’entreprise a communiqué ce lundi matin sur ce message qui peut sembler officiel, mais qui est en réalité une tentative d’hameçonnage visant à voler les données personnelles ou bancaires des personnes.



Fare Rata demande ainsi de ne pas cliquer pas sur les liens contenus dans ce type de message, et de ne jamais communiquer vos informations confidentielles par SMS ou sur des sites non sécurisés.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 3 Août 2026 à 12:16 | Lu 138 fois



