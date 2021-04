Alerte au Vanuatu après la découverte sur le rivage d'un corps infecté au coronavirus

Port-Vila, Vanuatu | AFP | lundi 18/04/2021 - L'archipel du Vanuatu a décidé d'isoler son île principale pendant trois jours après que l'océan eut rejeté sur le rivage le cadavre d'un homme qui était porteur du coronavirus.



Des sources gouvernementales ont confirmé qu'il s'agissait du corps d'un marin philippin dont le cargo avait quitté Port Vila le 10 avril. La dépouille a été découverte le 11 près d'un village situé à cinq kilomètres de la capitale.



Les autres membres de l'équipage du bateau et les policiers ayant emporté le cadavre ont tous été testés négatifs, selon les mêmes sources qui se sont exprimées sous couvert de l'anonymat.



On ignore les causes du décès du marin et la raison pour laquelle son cadavre s'est retrouvé à l'eau.



L'archipel n'a recensé que trois cas de contamination au coronavirus. Les trois étaient des voyageurs qui ont été testés positifs à leur arrivée.



Le Bureau national de gestion des catastrophes a dit prendre des mesures pour éviter le risque de transmission aux 200.000 habitants de l'archipel.



Il a ainsi interdit pendant trois jours les vols intérieurs et internationaux au départ d'Efate, l'île où se trouve Port Vila.



"Nous invitons la population à rester calme et à observer à tout moment les règles de sécurité et d'hygiène", a indiqué le Bureau.