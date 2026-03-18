

Alaska Airlines arrive au Fenua

Tahiti, le 14 avril 2026 - C’est au détour de la consultation du Journal officiel de la Polynésie française que l’on peut découvrir que la compagnie Alaska Airlines va venir s’implanter dans les plans de vols de l’aéroport de Tahiti-Faa’a.





En effet, par décision du conseil des ministres le 8 avril, Alaska Airlines est autorisée à effectuer des vols, deux fois par semaine sur un Airbus A330-200 vers Honolulu.



Une décision qui n’a finalement rien d’étonnant et qui poursuit la politique du groupe Alaska Airlines qui a racheté Hawaiian Airlines pour un milliard de dollars US en 2019, et qui effectue cette ligne deux fois par semaine depuis mars 2025.



Mais cette décision interpelle puisqu’Alaska Airlines est basé à Seattle, destination que Air Tahiti Nui vient d’abandonner, après avoir signé un partage de code avec cette même compagnie en octobre 2022.



Cette décision avait d’ailleurs été vivement critiquée par un collectif de salariés d’Air Tahiti Nui qui écrivait en janvier dernier : “Ironie du sort, une semaine après cette décision précipitée, Alaska Airlines annonçait l’ouverture de ses lignes Seattle vers plusieurs villes d’Europe. Des ouvertures dont ATN aurait pu bénéficier pour acheminer des clients européens.”



Alaska Airlines a aussi, un temps, été évoquée comme la compagnie qui viendrait en soutien à Air Tahiti Nui après les déclarations du président du Pays sur l’implantation d’un partenaire pour soutenir financièrement la compagnie au tiare il y a trois ans. Après deux changements de directeur général, rien n’a évolué sur ce dossier.



Le 8 avril dernier, en plus d’Alaska Airlines, le Pays a validé le planning 2026 d’Air France (cinq à sept rotations Papeete-Los Angeles), French Bee (trois à quatre rotations Papeete-San Francisco), Air Rarotonga (deux rotations Papeete-Rarotonga), Hawaiian Airlines (deux rotations Papeete-Honolulu), Air New-Zealand (trois à quatre rotations Papeete-Auckland), Air Tahiti Nui (neuf à douze rotations Papeete-Los Angeles, deux à trois rotations Papeete-Auckland, deux rotations Papeete-Tokyo), United Airlines (cinq à sept rotations Papeete-San Francisco) et Air Tahiti (deux à trois rotations Papeete-Rarotonga).

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 14 Avril 2026 à 17:59 | Lu 1255 fois



