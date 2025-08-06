

‘Aito français et américains à l’épreuve

Tahiti, le 4 septembre 2025 – Marquées par un stage d’aguerrissement à la Presqu’île, les trois semaines d’entraînement entre une soixantaine de militaires français et américains dans le cadre de l’exercice Delayen se sont achevées par une cérémonie à la place d’armes du RIMaP-P, à Arue. Cette mise à l’épreuve visait aussi à entretenir des liens historiques. Prochain rendez-vous à Hawai’i, dans quelques semaines.





Du 18 août au 4 septembre, une soixantaine de militaires américains et français ont participé à l’exercice Delayen, référence au général et chef de corps du bataillon d’infanterie de marine de Tahiti dans les années 1960. Ces trois semaines d’entraînement conjoint ont débuté par une phase d’adaptation propice aux échanges en termes de différences et de points communs matériels et opérationnels.



Les organismes ont ensuite été mis à rude épreuve entre Papeari et Faaone, le cadre naturel préservé de la Presqu’île se prêtant parfaitement au renommé et redouté stage d’aguerrissement ‘Aito. Une étape incontournable pour les “guerriers” basés en Polynésie.





​Mission cohésion

“L’objectif était vraiment de travailler en coordination et dans un esprit de cohésion avec eux, donc on a intégré des Américains dans chaque groupe français. Ce stage commando à la fois terrestre et maritime permet de tester la valeur de chaque soldat dans la durée avec des grosses conditions de fatigue, puisqu’on ne dort qu’une heure par nuit. C’était une expérience très intéressante”, confie le lieutenant Jean-Baptiste, chef de section au 21e régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-P).



L’exercice s’est achevé par un challenge sportif entre natation, course à pied, tir et parcours d’obstacles. Ce jeudi, une cérémonie à la caserne de Arue est venue récompenser les meilleures performances, mais aussi commémorer la bataille franco-prussienne de Bazeilles en 1870, symbole d’engagement et de persévérance. Des valeurs soulignées dans les discours du contre-amiral Pinget, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française (FAPF), du colonel Reynaud, chef de corps du RIMaP-P, et de leur invité, le lieutenant général Glynn, commandant des 77 000 US Marines de la zone du Pacifique, basé à Hawai’i.



Lieutenant général James Glynn, commandant des US Marines à Hawai’i : “Améliorer nos compétences mutuelles” “C’est l’opportunité de se souvenir de nos 250 ans d’alliance pour préserver la paix et la démocratie dans la région du Pacifique, où les défis sont nombreux. Venir à Tahiti pour nous entraîner ensemble avec les marines français, ça nous permet d’améliorer nos compétences mutuelles, mais aussi d’entretenir des liens entre nos unités et leurs membres. Ils viennent de Californie : ils ont donc pu découvrir la Polynésie française et se mesurer à différents challenges sur le terrain. Ça leur a permis de se dépasser tout en partageant avec leurs homologues français au bénéfice de tous.”

Contre-amiral Guillaume Pinget, commandant supérieur des FAPF : “Prochain rendez-vous à Hawai’i” “Les liens entre les armées françaises et américaines sont anciens (...). Je retiens la capacité des équipes à s’intégrer. Les deux unités ont travaillé ensemble dans des situations difficiles et exigeantes. Je retiens aussi l’efficacité au tir des équipes du général Glynn, qui ont remporté le challenge dans notre beau stand de tir de la vallée de Faaone, qui est une infrastructure d’entraînement de qualité pour nos troupes. (...) Le prochain rendez-vous franco-américain pour le RIMaP-P, ce sera l’exercice JPMRC organisé par l’Army Pacific, à Hawai’i, entre octobre et novembre, pour voir en retour comment ils s’entraînent et leurs infrastructures. Et nous auront aussi l’exercice Marara 2026 avec tous nos partenaires.”



Jeudi 4 Septembre 2025




