Aisne: noyade d'un enfant de cinq ans à Center Parcs

Lille, France | AFP | jeudi 19/04/2018 - Un enfant de cinq ans, ayant échappé à la vigilance de ses parents, s'est noyé mercredi dans un bassin du Center Parcs situé sur le lac de l'Ailette à Chambouille (Aisne), a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Laon.



En début de soirée, le père a retrouvé le corps de son enfant dans une attraction du parc, consistant en une rivière avec peu de courant, une piscine, et une "bulle", a rapporté le parquet à l'AFP.

La famille, originaire de la région parisienne, "s'apprêtait à partir et les parents avaient enlevé les bouées de leur aîné. Celui-ci a échappé à leur vigilance alors que le père s'était absenté et que la mère s'occupait de l'autre enfant", a raconté cette source.

Il a été emmené par les secours dans un état critique au CHU de Reims, entre 20H00 et 20H30, mais a succombé dans la soirée.