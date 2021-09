Aire marine protégée : les Marquises en avance sur le Pays

Partage équitable des eaux



Désormais, à travers l’AMP Te tai nui a hau, les six maires de l’archipel proposent que les pêcheurs artisanaux marquisiens et les pêcheurs industriels de Tahiti partagent équitablement l’usage des eaux des Marquises. Avec une surface totale de 430 000 km², le zonage de compromis comprend : une zone de pêche artisanale exclusive (sur 17% des eaux des Marquises jusqu’à 50 milles marins autour des îles) réservée aux embarcations de moins de 12 mètres, de type poti mārara et bonitier, pour préserver les pêcheurs côtiers d’une concurrence inéquitable. Et d’une zone de protection forte (de 44% des eaux entre 50 milles et 200 milles marins au sud et à l’est de l’archipel) dans la zone de reproduction du thon obèse, pour permettre de maintenir le renouvellement des stocks de cette espèce menacée. Le reste des eaux des Marquises serait une zone d’activité maritime durable autorisée à la pêche palangrière industrielle, pour soutenir le développement économique des îles.



Développer la pêche et protéger l'environnement



L’objectif de la Codim à travers ce projet d’AMP est de développer une économie bleue de façon raisonnée : "Ce que nous voulons, explique Benoit Kautai, maire de Nuku Hiva et président de la Codim, c’est développer la pêche en protégeant notre environnement marin. C’est pour cela que nous nous sommes rendus au congrès mondial de l'union internationale de la conservation de la nature (UICN). D’une part, nous voulions présenter notre dossier qui participe au souhait du président Macron d’avoir 30% des eaux nationales protégées. D'autre part, nous voulions aussi voir comment font les autres pays pour protéger leurs espaces marins et notamment prendre des renseignements relatifs à la création de comités de gestion." Ainsi, le dossier d’AMP préparé par la Codim doit désormais être présenté par la voie officielle au gouvernement national par proposition du Pays, ce qui pour l’heure n’est pas en bonne voie.