Aire marine éducative : rencontre entre des biologistes marins et des élèves de CM2 à Mahina

MAHINA, le 6 février 2018 - En Polynésie française, cinq écoles participent au concept d'aire marine éducative. Parmi elles, on retrouve trois classes de CM2 de l'école Fareroi à Mahina. Ces élèves travaillent depuis le début de l'année scolaire sur ce concept. Ce mardi matin, ils ont reçu des biologistes marins venus leur raconter leurs missions.



" Nous sommes missionnés pour faire des états écologiques. Donc, pour aller voir en mer la partie état de santé, l'écologie du site et pour voir vraiment si le site n'est pas sur pêché, si les coraux sont en forme, s'il n'y a pas de pollution, s'il n'y a pas de signes de blanchissement ou d'infestations de taramea, par exemple… ", raconte Fany Seguin, biologiste marin au bureau d'études Créocéan.



Ce mardi matin, à l'école Fareroi de Mahina, Fany Seguin a parlé de son métier, et plus particulièrement de l'importance de gérer au mieux une aire marine, aux élèves de CM2. Elle était accompagnée de son adjointe et de Laetitia Bisarah de la Fédération des associations de protection de l’environnement (FAPE). " On fait des interventions dans les écoles parce qu'on associe les élèves à toutes les étapes des aires marines éducatives ", explique Fany Seguin.



Et le concept d'aire marine éducative fait partie du programme du cycle 3, à l'école élémentaire de Fareroi, depuis deux ans. Les trois enseignants travaillent ensemble pour gérer au mieux leur aire marine éducative, qui est située à la Pointe Vénus, dans l'actuelle zone protégée. Mais attention à ne pas confondre une aire marine éducative et une aire marine protégée : " Une aire marine éducative est une zone qui va être gérée de manière participative par les élèves et leurs enseignants. Donc, ça va être une zone où les enfants vont pouvoir mettre leurs idées, sur comment mieux protéger ce petit espace marin qu'on leur a accordé. Il n'y a rien de règlementaire, c'est en quelque sorte une simulation d'aire marine protégée. C'est vraiment pour inculquer aux élèves la démarche de réalisation et de mise en place d'une aire marine protégée, sauf que là, c'est une aire marine éducative ", précise Laetitia Bisarah, de la FAPE.



Un concept qui est bien connu par les enfants. Ils ont d'ailleurs rencontré plusieurs acteurs du milieu marin, depuis le début de l'année scolaire. " Ils ont déjà fait des propositions, comme par exemple, mettre des mouillages pour ne pas que les bateaux mettent leurs ancres, il faut interdire la pêche sur leur site, mettre un panneau pour informer les gens et en parler ", indique Fany Seguin. Mais l'objectif de cet échange entre la biologiste et les enfants est de découvrir ce métier. " Ils connaissent bien les poissons, ils sont bien au courant de leur aire marine éducative, de la protection… Par contre, sur le concept de compter les poissons dans l'eau, c'est difficile. Comment fait-on pour écrire sous l'eau? Pour se maintenir au fond ? C'est assez nouveau pour eux ", rajoute Fany Seguin.



Après cette première approche, une prochaine sortie devrait avoir lieu d'ici quelques semaines. " On va essayer de les emmener, soit sur la plage pour qu'ils réalisent des petits transects ou des petits quadrats pour compter les coquillages, etc. ou alors, si l'école fait la démarche et obtient les autorisations, on va peut-être les emmener dans l'eau ", assure Laetitia Bisarah.



Mercredi matin, Laetitia Bisarah et les biologistes de Créocéan seront avec les élèves de l'école 2+2=4 à Punaauia.